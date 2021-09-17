|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Рух
|3
|0
|0
|2
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|11.12.2021
|Был в запасе
|Верес (Ривне)
|1:1
|Рух (Львов)
|04.12.2021
|Был в запасе
|Рух (Львов)
|0:0
|Ворскла (Полтава)
|28.11.2021
|Был в запасе
|Рух (Львов)
|2:0
|Металлист 1925 (Харьков)
|20.11.2021
|1' -90'
|Шахтер (Донецк)
|2:0
|Рух (Львов)
|06.11.2021
|Был в запасе
|Черноморец (Одесса)
|4:3
|Рух (Львов)
|31.10.2021
|Был в запасе
|Рух (Львов)
|0:0
|Александрия (Александрия)
|24.10.2021
|1' -90'
|Рух (Львов)
|2:2
|Минай (Минай)
|61'
|01.10.2021
|1' -90'
|Мариуполь (Мариуполь)
|0:2
|Рух (Львов)
|46'
|25.09.2021
|Был в запасе
|Рух (Львов)
|0:2
|Динамо (Киев)
|17.09.2021
|Был в запасе
|Десна (Чернигов)
|1:0
|Рух (Львов)
|11.09.2021
|Был в запасе
|Рух (Львов)
|1:1
|Заря (Луганск)