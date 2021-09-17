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    M. Stamenkovic - статистика

    Имя M. Stamenkovic
    Позиция Нападающий
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Рух 3 0 0 2 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    11.12.2021 Был в запасе Верес (Ривне) 1:1 Рух (Львов)
    04.12.2021 Был в запасе Рух (Львов) 0:0 Ворскла (Полтава)
    28.11.2021 Был в запасе Рух (Львов) 2:0 Металлист 1925 (Харьков)
    20.11.2021 1' -90' Шахтер (Донецк) 2:0 Рух (Львов)
    06.11.2021 Был в запасе Черноморец (Одесса) 4:3 Рух (Львов)
    31.10.2021 Был в запасе Рух (Львов) 0:0 Александрия (Александрия)
    24.10.2021 1' -90' Рух (Львов) 2:2 Минай (Минай)
    61'
    01.10.2021 1' -90' Мариуполь (Мариуполь) 0:2 Рух (Львов)
    46'
    25.09.2021 Был в запасе Рух (Львов) 0:2 Динамо (Киев)
    17.09.2021 Был в запасе Десна (Чернигов) 1:0 Рух (Львов)
    11.09.2021 Был в запасе Рух (Львов) 1:1 Заря (Луганск)
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