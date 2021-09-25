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    Petro Stasiuk - статистика

    #95 | Нападающий
    Имя Petro Stasiuk
    Позиция Нападающий
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Мариуполь 17 0 1 3 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    10.12.2021 1' -90' Мариуполь (Мариуполь) 0:3 Днепр-1 (Днепр)
    56'
    05.12.2021 1' -90' Десна (Чернигов) 3:3 Мариуполь (Мариуполь)
    90'
    26.11.2021 1' -90' Мариуполь (Мариуполь) 0:1 Львов (Львов)
    21.11.2021 1' -90' Ворскла (Полтава) 5:1 Мариуполь (Мариуполь)
    06.11.2021 1' -90' Минай (Минай) 0:2 Мариуполь (Мариуполь)
    30.10.2021 1' -90' Мариуполь (Мариуполь) 2:3 Динамо (Киев)
    23.10.2021 1' -90' Верес (Ривне) 2:0 Мариуполь (Мариуполь)
    16.10.2021 1' -90' Мариуполь (Мариуполь) 1:2 Металлист 1925 (Харьков)
    01.10.2021 1' -90' Мариуполь (Мариуполь) 0:2 Рух (Львов)
    56'
    25.09.2021 1' -90' Александрия (Александрия) 2:1 Мариуполь (Мариуполь)
    12.09.2021 1' -90' Колос (Ковалевка) 1:3 Мариуполь (Мариуполь)
    28.08.2021 1' -89' Ингулец (Петрово) 3:0 Мариуполь (Мариуполь)
    30'
    22.08.2021 1' -89' Мариуполь (Мариуполь) 3:4 Заря (Луганск)
    16.08.2021 1' -89' Мариуполь (Мариуполь) 2:3 Черноморец (Одесса)
    07.08.2021 1' -88' Днепр-1 (Днепр) 2:1 Мариуполь (Мариуполь)
    01.08.2021 1' -89' Мариуполь (Мариуполь) 1:2 Десна (Чернигов)
    23.07.2021 1' -90' Львов (Львов) 1:1 Мариуполь (Мариуполь)
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