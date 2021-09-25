|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Мариуполь
|17
|0
|1
|3
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|10.12.2021
|1' -90'
|Мариуполь (Мариуполь)
|0:3
|Днепр-1 (Днепр)
|56'
|05.12.2021
|1' -90'
|Десна (Чернигов)
|3:3
|Мариуполь (Мариуполь)
|90'
|26.11.2021
|1' -90'
|Мариуполь (Мариуполь)
|0:1
|Львов (Львов)
|21.11.2021
|1' -90'
|Ворскла (Полтава)
|5:1
|Мариуполь (Мариуполь)
|06.11.2021
|1' -90'
|Минай (Минай)
|0:2
|Мариуполь (Мариуполь)
|30.10.2021
|1' -90'
|Мариуполь (Мариуполь)
|2:3
|Динамо (Киев)
|23.10.2021
|1' -90'
|Верес (Ривне)
|2:0
|Мариуполь (Мариуполь)
|16.10.2021
|1' -90'
|Мариуполь (Мариуполь)
|1:2
|Металлист 1925 (Харьков)
|01.10.2021
|1' -90'
|Мариуполь (Мариуполь)
|0:2
|Рух (Львов)
|56'
|25.09.2021
|1' -90'
|Александрия (Александрия)
|2:1
|Мариуполь (Мариуполь)
|12.09.2021
|1' -90'
|Колос (Ковалевка)
|1:3
|Мариуполь (Мариуполь)
|28.08.2021
|1' -89'
|Ингулец (Петрово)
|3:0
|Мариуполь (Мариуполь)
|30'
|22.08.2021
|1' -89'
|Мариуполь (Мариуполь)
|3:4
|Заря (Луганск)
|16.08.2021
|1' -89'
|Мариуполь (Мариуполь)
|2:3
|Черноморец (Одесса)
|07.08.2021
|1' -88'
|Днепр-1 (Днепр)
|2:1
|Мариуполь (Мариуполь)
|01.08.2021
|1' -89'
|Мариуполь (Мариуполь)
|1:2
|Десна (Чернигов)
|23.07.2021
|1' -90'
|Львов (Львов)
|1:1
|Мариуполь (Мариуполь)