|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Мидлсбро
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|19.12.2020
|Был в запасе
|Бирмингем Сити (Бирмингем)
|1:4
|Мидлсбро (Миддлсбро)
|16.12.2020
|Был в запасе
|Мидлсбро (Миддлсбро)
|1:0
|Лутон Таун (Лутон)
|12.12.2020
|Был в запасе
|Мидлсбро (Миддлсбро)
|3:0
|Миллуолл (Лондон)
|09.12.2020
|Был в запасе
|Престон (Престон)
|3:0
|Мидлсбро (Миддлсбро)
|05.12.2020
|90' -90'
|Сток Сити (Сток-он-Трент)
|1:0
|Мидлсбро (Миддлсбро)
|02.12.2020
|Был в запасе
|Мидлсбро (Миддлсбро)
|2:1
|Суонси (Суонси)
|28.11.2020
|Был в запасе
|Хаддерсфилд Таун (Хаддерсфилд)
|3:2
|Мидлсбро (Миддлсбро)
|21.11.2020
|Был в запасе
|Мидлсбро (Миддлсбро)
|0:1
|Норвич Сити (Норвич)