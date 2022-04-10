|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Реал Солт-Лейк
|14
|3
|1
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|19.06.2022
|1' -90'
|Реал Солт-Лейк (Солт-Лейк-Сити)
|2:0
|Сан-Хосе (Сан-Хосе)
|05.06.2022
|1' -90'
|Ванкувер Уайткепс (Ванкувер)
|2:1
|Реал Солт-Лейк (Солт-Лейк-Сити)
|29.05.2022
|1' -90'
|Реал Солт-Лейк (Солт-Лейк-Сити)
|3:0
|Хьюстон (Хьюстон)
|29'
|22.05.2022
|1' -90'
|Монреаль Импакт (Монреаль)
|1:2
|Реал Солт-Лейк (Солт-Лейк-Сити)
|15.05.2022
|1' -64'
|Реал Солт-Лейк (Солт-Лейк-Сити)
|2:1
|Остин (Остин)
|09.05.2022
|1' -90'
|Нэшвилл (Нэшвилл)
|2:0
|Реал Солт-Лейк (Солт-Лейк-Сити)
|30.04.2022
|1' -85'
|Реал Солт-Лейк (Солт-Лейк-Сити)
|1:0
|Лос-Анджелес Гэлакси (Лос-Анджелес)
|24.04.2022
|1' -90'
|Портленд (Портленд)
|0:0
|Реал Солт-Лейк (Солт-Лейк-Сити)
|17.04.2022
|1' -90'
|Нью-Йорк Сити (Нью-Йорк)
|6:0
|Реал Солт-Лейк (Солт-Лейк-Сити)
|10.04.2022
|75' -90'
|Реал Солт-Лейк (Солт-Лейк-Сити)
|2:2
|Торонто (Торонто)
|20.03.2022
|1' -63'
|Реал Солт-Лейк (Солт-Лейк-Сити)
|2:1
|Нэшвилл (Нэшвилл)
|2'
|13.03.2022
|1' -90'
|Нью-Инглэнд Революшн (Фоксборо)
|2:3
|Реал Солт-Лейк (Солт-Лейк-Сити)
|78'
|06.03.2022
|1' -90'
|Реал Солт-Лейк (Солт-Лейк-Сити)
|1:0
|Сиэтл (Сиэтл)
|47'
|28.02.2022
|1' -65'
|Хьюстон (Хьюстон)
|0:0
|Реал Солт-Лейк (Солт-Лейк-Сити)