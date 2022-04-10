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    Bobby Wood - статистика

    #11 | Нападающий
    Имя Bobby Wood
    Позиция Нападающий
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Реал Солт-Лейк 14 3 1 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    19.06.2022 1' -90' Реал Солт-Лейк (Солт-Лейк-Сити) 2:0 Сан-Хосе (Сан-Хосе)
    05.06.2022 1' -90' Ванкувер Уайткепс (Ванкувер) 2:1 Реал Солт-Лейк (Солт-Лейк-Сити)
    29.05.2022 1' -90' Реал Солт-Лейк (Солт-Лейк-Сити) 3:0 Хьюстон (Хьюстон)
    29'
    22.05.2022 1' -90' Монреаль Импакт (Монреаль) 1:2 Реал Солт-Лейк (Солт-Лейк-Сити)
    15.05.2022 1' -64' Реал Солт-Лейк (Солт-Лейк-Сити) 2:1 Остин (Остин)
    09.05.2022 1' -90' Нэшвилл (Нэшвилл) 2:0 Реал Солт-Лейк (Солт-Лейк-Сити)
    30.04.2022 1' -85' Реал Солт-Лейк (Солт-Лейк-Сити) 1:0 Лос-Анджелес Гэлакси (Лос-Анджелес)
    24.04.2022 1' -90' Портленд (Портленд) 0:0 Реал Солт-Лейк (Солт-Лейк-Сити)
    17.04.2022 1' -90' Нью-Йорк Сити (Нью-Йорк) 6:0 Реал Солт-Лейк (Солт-Лейк-Сити)
    10.04.2022 75' -90' Реал Солт-Лейк (Солт-Лейк-Сити) 2:2 Торонто (Торонто)
    20.03.2022 1' -63' Реал Солт-Лейк (Солт-Лейк-Сити) 2:1 Нэшвилл (Нэшвилл)
    2'
    13.03.2022 1' -90' Нью-Инглэнд Революшн (Фоксборо) 2:3 Реал Солт-Лейк (Солт-Лейк-Сити)
    78'
    06.03.2022 1' -90' Реал Солт-Лейк (Солт-Лейк-Сити) 1:0 Сиэтл (Сиэтл)
    47'
    28.02.2022 1' -65' Хьюстон (Хьюстон) 0:0 Реал Солт-Лейк (Солт-Лейк-Сити)
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