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    Raphael Obermair - статистика

    #28 | Нападающий
    Имя Raphael Obermair
    Позиция Нападающий
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Падерборн 2 0 1 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    31.01.2023 1' -90' Падерборн (Падерборн) 1:2 Штутгарт (Штутгарт)
    19.10.2022 1' -121' Падерборн (Падерборн) 3:2
    (5:4)п    		 Вердер (Бремен)
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