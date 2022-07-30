Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Jan Elvedi - статистика

    Имя Jan Elvedi
    Позиция Нападающий
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Регенсбург 2 0 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    19.10.2022 1' -90' Регенсбург (Регенсбург) 0:3 Фортуна (Дюссельдорф)
    56'
    30.07.2022 1' -121' Регенсбург (Регенсбург) 3:2
    (4:3)п    		 Кельн (Кельн)
    • Читайте нас: 
    11