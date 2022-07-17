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    Patryck - статистика

    #36 | Нападающий
    Имя Patryck
    Позиция Нападающий
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Сан-Паулу 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    21.07.2022 Был в запасе Интернасьонал (Порту-Алегри) 3:3 Сан-Паулу (Сан-Паулу)
    17.07.2022 1' -29' Сан-Паулу (Сан-Паулу) 2:2 Флуминенсе (Рио-де-Жанейро)
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