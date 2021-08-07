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    Ethan Hamilton - статистика

    #22 | Нападающий
    Имя Ethan Hamilton
    Позиция Нападающий
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Питерборо Юнайтед 2 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    17.08.2021 61' -89' Питерборо Юнайтед (Питерборо) 2:2 Кардифф (Кардифф)
    07.08.2021 62' -88' Лутон Таун (Лутон) 3:0 Питерборо Юнайтед (Питерборо)
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