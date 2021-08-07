|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Питерборо Юнайтед
|7
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|14.09.2021
|1' -90'
|Рединг (Рединг)
|3:1
|Питерборо Юнайтед (Питерборо)
|11.09.2021
|1' -90'
|Шеффилд Юнайтед (Шеффилд)
|6:2
|Питерборо Юнайтед (Питерборо)
|28.08.2021
|1' -88'
|Питерборо Юнайтед (Питерборо)
|0:1
|Вест Бромвич (Вест Бромвич)
|21.08.2021
|1' -89'
|Престон (Престон)
|1:0
|Питерборо Юнайтед (Питерборо)
|17.08.2021
|1' -89'
|Питерборо Юнайтед (Питерборо)
|2:2
|Кардифф (Кардифф)
|14.08.2021
|1' -89'
|Питерборо Юнайтед (Питерборо)
|2:1
|Дерби Каунти (Дерби)
|07.08.2021
|1' -88'
|Лутон Таун (Лутон)
|3:0
|Питерборо Юнайтед (Питерборо)