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    Ashley Nadesan - статистика

    #10 | Нападающий
    Имя Ashley Nadesan
    Позиция Нападающий
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Кроули Таун 2 0 1 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    08.11.2022 66' -90' Бернли (Бернли) 3:1 Кроули Таун (Кроули)
    23.08.2022 1' -87' Кроули Таун (Кроули) 2:0 Фулхэм (Лондон)
    16'
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