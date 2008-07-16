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    Андрей Гусин - статистика

    Имя Андрей
    Отчество Леонидович
    Фамилия Гусин
    Команда Завершил карьеру
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 11 декабря 1972 (50 лет)
    Рост 188
    Вес 82
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Сатурн 12 0 0 2 0
    ЦСКА 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    28.09.2008 1' -90' Сатурн (Раменское) 0:0 Амкар-Пермь (Пермь)
    20.09.2008 Был в запасе Химки (Химки) 2:1 Сатурн (Раменское)
    13.09.2008 Был в запасе Сатурн (Раменское) 2:0 Томь (Томск)
    24.08.2008 1' -90' Сатурн (Раменское) 2:1 Луч (Владивосток)
    16.08.2008 1' -90' Локомотив (Москва) 0:0 Сатурн (Раменское)
    10.08.2008 1' -90' Сатурн (Раменское) 0:4 ЦСКА (Москва)
    03.08.2008 Был в запасе Ахмат (Грозный) 1:0 Сатурн (Раменское)
    30.07.2008 1' -90' Крылья Советов (Самара) 4:0 Сатурн (Раменское)
    23.07.2008 1' -90' Сатурн (Раменское) 4:0 Шинник (Ярославль)
    16.07.2008 1' -90' Рубин (Казань) 0:0 Сатурн (Раменское)
    09.07.2008 1' -90' Сатурн (Раменское) 0:0 ФК Москва (Москва)
    15.05.2008 1' -90' Спартак (Москва) 1:0 Сатурн (Раменское)
    11.05.2008 1' -90' Сатурн (Раменское) 2:0 Динамо (Москва)
    07.05.2008 1' -90' Амкар-Пермь (Пермь) 1:0 Сатурн (Раменское)
    03.05.2008 Был в запасе Сатурн (Раменское) 2:2 Химки (Химки)
    27.04.2008 1' -90' Томь (Томск) 0:1 Сатурн (Раменское)
    19.04.2008 Был в запасе Сатурн (Раменское) 1:1 Зенит (Санкт-Петербург)
    13.04.2008 Был в запасе Луч (Владивосток) 0:0 Сатурн (Раменское)
    05.04.2008 Был в запасе Сатурн (Раменское) 1:2 Локомотив (Москва)
    30.03.2008 Был в запасе ЦСКА (Москва) 1:0 Сатурн (Раменское)
    22.03.2008 1' -90' Сатурн (Раменское) 3:1 Ахмат (Грозный)
    15.03.2008 Был в запасе Спартак-Нальчик (Нальчик) 2:1 Сатурн (Раменское)
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