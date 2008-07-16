|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Сатурн
|12
|0
|0
|2
|0
|ЦСКА
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|28.09.2008
|1' -90'
|Сатурн (Раменское)
|0:0
|Амкар-Пермь (Пермь)
|20.09.2008
|Был в запасе
|Химки (Химки)
|2:1
|Сатурн (Раменское)
|13.09.2008
|Был в запасе
|Сатурн (Раменское)
|2:0
|Томь (Томск)
|24.08.2008
|1' -90'
|Сатурн (Раменское)
|2:1
|Луч (Владивосток)
|16.08.2008
|1' -90'
|Локомотив (Москва)
|0:0
|Сатурн (Раменское)
|10.08.2008
|1' -90'
|Сатурн (Раменское)
|0:4
|ЦСКА (Москва)
|03.08.2008
|Был в запасе
|Ахмат (Грозный)
|1:0
|Сатурн (Раменское)
|30.07.2008
|1' -90'
|Крылья Советов (Самара)
|4:0
|Сатурн (Раменское)
|23.07.2008
|1' -90'
|Сатурн (Раменское)
|4:0
|Шинник (Ярославль)
|16.07.2008
|1' -90'
|Рубин (Казань)
|0:0
|Сатурн (Раменское)
|09.07.2008
|1' -90'
|Сатурн (Раменское)
|0:0
|ФК Москва (Москва)
|15.05.2008
|1' -90'
|Спартак (Москва)
|1:0
|Сатурн (Раменское)
|11.05.2008
|1' -90'
|Сатурн (Раменское)
|2:0
|Динамо (Москва)
|07.05.2008
|1' -90'
|Амкар-Пермь (Пермь)
|1:0
|Сатурн (Раменское)
|03.05.2008
|Был в запасе
|Сатурн (Раменское)
|2:2
|Химки (Химки)
|27.04.2008
|1' -90'
|Томь (Томск)
|0:1
|Сатурн (Раменское)
|19.04.2008
|Был в запасе
|Сатурн (Раменское)
|1:1
|Зенит (Санкт-Петербург)
|13.04.2008
|Был в запасе
|Луч (Владивосток)
|0:0
|Сатурн (Раменское)
|05.04.2008
|Был в запасе
|Сатурн (Раменское)
|1:2
|Локомотив (Москва)
|30.03.2008
|Был в запасе
|ЦСКА (Москва)
|1:0
|Сатурн (Раменское)
|22.03.2008
|1' -90'
|Сатурн (Раменское)
|3:1
|Ахмат (Грозный)
|15.03.2008
|Был в запасе
|Спартак-Нальчик (Нальчик)
|2:1
|Сатурн (Раменское)