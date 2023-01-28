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    H. Gueye - статистика

    Имя H. Gueye
    Позиция Нападающий
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Кортрейк 2 0 1 2 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    18.03.2023 84' -90' Кортрейк (Кортрейк) 1:0 Брюгге (Брюгге)
    86'
    28.01.2023 76' -90' Кортрейк (Кортрейк) 2:2 Остенде (Остенде)
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