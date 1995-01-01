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D. Rangelov
Главные новости
23 февраля
23:57
Пименов: «Спартак» – самый популярный клуб России. «Зенит» популярен в Мончегорске»
23:49
«Болельщики скажут: «На хрена мне это нужно?». Сафонов – о Fan ID
23:26
Лига Европы. «Монако» Головина вылетел от «Байера», проиграв в серии пенальти
23:15
Стали известны призовые «Ньюкасла» в случае победы в Кубке лиги
22:39
Лига Европы. «Ювентус» разгромил «Нант» (3:0) благодаря хет-трику Ди Марии и вышел в 1/8 финала
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Все новости
23 февраля
23:55
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«МЮ» проигрывает «Барсе» на «Олд Траффорд». Что будет во втором тайме?
23:41
Лига конференций. «Андерлехт» выбил «Лудогорец» по пенальти
23:38
Видео
Дзюба между матчами со «Спартаком» посетил концерт «Любэ»
22:59
Тарханов: «Вероятно, Кокорин взялся за ум. Он может вернуться в сборную»
22:53
Лига конференций. «Лацио», «Шериф» и АЕК пробились в 1/8 финала
22:45
Лига Европы. «Севилья» проиграла ПСВ, но прошла дальше; «Спортинг» уничтожил «Мидтьюлланд»
22:30
Писарский объяснил празднование гола с дирижeрской палочкой
22:22
Газзаев: «Я категорически против приглашения иностранных тренеров в РПЛ»
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22:19
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РПЛ возвращается уже на следующей неделе! Кто выиграет турнир?
22:00
«Манчестер Юнайтед» – «Барселона»: стартовые составы на 1/16 финала Лиги Европы
21:53
Акинфеев провел 350-й сухой матч в карьере
21:46
«Специя» Шомуродова объявила имя нового тренера
21:39
Зарема отреагировала на поражение «Динамо» от «Крыльев Советов»
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21:30
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«Тоттенхэм» продлил контракт с 24-летним вратарем
21:24
Прогнозы и коэффициенты на матч «Манчестер Юнайтед» – «Барселона», 1/16 финала Лиги Европы
21:23
Где смотреть матч «Манчестер Юнайтед» – «Барселона»: 1/16 финала Европы
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Товарищеский матч. «Оренбург» забил «Химкам» пять голов
20:57
Федотов прокомментировал победу ЦСКА над «Краснодаром»
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20:47
Мостовой оценил игру Дзюбы в дерби «Локомотив» – «Спартак»
20:35
Чалов высказался после разгрома «Краснодара» в Кубке России
1
20:20
Рамос объявил о завершении карьеры в сборной Испании
1
19:59
Ивич объяснил поражение «Краснодара» от ЦСКА со счетом 0:3
1
19:54
«Это было глупо». Мартинес – о перчатке, приложенной к паху
5
19:46
Дивеев: «ЦСКА в полном порядке? Есть такое»
19:41
Головин выйдет в старте «Монако» на ответный матч с «Байером» в 1/16 финала Лиги Европы
19:27
Кубок России. ЦСКА разгромил «Краснодар» (3:0), Заболотный забил впервые с 2021 года
7
19:20
Воспитанник «Зенита» Рудаков сравнил зарплаты в РПЛ и чемпионате Финляндии
19:15
Основной защитник «Реала» пропустит матчи с «Атлетико» и «Барселоной» из-за травмы
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D. Rangelov
Имя
D. Rangelov
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Нападающий
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Возрастное ограничение
18+
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