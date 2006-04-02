|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Локомотив
|12
|0
|0
|4
|1
|Дата
|Минуты
|Матч
|05.11.2006
|1' -90'
|Локомотив (Москва)
|1:0
|Шинник (Ярославль)
|22.10.2006
|1' -90'
|Зенит (Санкт-Петербург)
|4:1
|Локомотив (Москва)
|26.08.2006
|1' -90'
|Локомотив (Москва)
|3:0
|Луч (Владивосток)
|11.07.2006
|1' -90'
|Локомотив (Москва)
|2:0
|Динамо (Москва)
|06.07.2006
|1' -90'
|Локомотив (Москва)
|0:0
|Сатурн (Раменское)
|14.05.2006
|1' -90'
|Торпедо (Москва)
|1:4
|Локомотив (Москва)
|23.04.2006
|1' -90'
|Локомотив (Москва)
|4:4
|Рубин (Казань)
|16.04.2006
|1' -90'
|Локомотив (Москва)
|3:2
|ЦСКА (Москва)
|09.04.2006
|1' -90'
|Спартак (Москва)
|2:1
|Локомотив (Москва)
|02.04.2006
|1' -90'
|Локомотив (Москва)
|2:3
|Спартак-Нальчик (Нальчик)
|26.03.2006
|1' -90'
|Луч (Владивосток)
|1:1
|Локомотив (Москва)
|19.03.2006
|1' -90'
|Локомотив (Москва)
|0:1
|Крылья Советов (Самара)