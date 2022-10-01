|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Флуминенсе
|8
|2
|1
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|13.11.2022
|75' -90'
|Брагантино (Сан-Паулу)
|0:1
|Флуминенсе (Рио-де-Жанейро)
|10.11.2022
|83' -90'
|Флуминенсе (Рио-де-Жанейро)
|3:0
|Гойас (Гояния)
|90' 83'
|05.11.2022
|87' -90'
|Флуминенсе (Рио-де-Жанейро)
|3:1
|Сан-Паулу (Сан-Паулу)
|01.11.2022
|Был в запасе
|Сеара (Форталеза)
|0:1
|Флуминенсе (Рио-де-Жанейро)
|27.10.2022
|Был в запасе
|Коринтианс (Сан-Паулу)
|0:2
|Флуминенсе (Рио-де-Жанейро)
|23.10.2022
|Был в запасе
|Флуминенсе (Рио-де-Жанейро)
|2:2
|Ботафого (Рио-де-Жанейро)
|17.10.2022
|87' -90'
|Аваи (Флорианополис)
|0:3
|Флуминенсе (Рио-де-Жанейро)
|10.10.2022
|Был в запасе
|Флуминенсе (Рио-де-Жанейро)
|0:2
|Америка Минейро (Белу-Оризонти)
|06.10.2022
|80' -90'
|Атлетико Гойяненсе (Гояния)
|3:2
|Флуминенсе (Рио-де-Жанейро)
|01.10.2022
|61' -90'
|Атлетико Минейро (Белу-Оризонти)
|2:0
|Флуминенсе (Рио-де-Жанейро)
|29.09.2022
|85' -90'
|Флуминенсе (Рио-де-Жанейро)
|4:0
|Жувентуде (Кашиас-ду-Сул)
|88'
|18.09.2022
|Был в запасе
|Фламенго (Рио-де-Жанейро)
|1:2
|Флуминенсе (Рио-де-Жанейро)
|11.09.2022
|Был в запасе
|Флуминенсе (Рио-де-Жанейро)
|2:1
|Форталеза (Форталеза)
|28.08.2022
|Был в запасе
|Флуминенсе (Рио-де-Жанейро)
|1:1
|Палмейрас (Сан-Паулу)
|50'
|21.08.2022
|88' -90'
|Флуминенсе (Рио-де-Жанейро)
|5:2
|Коритиба (Коритиба)
|15.08.2022
|Был в запасе
|Интернасьонал (Порту-Алегри)
|3:0
|Флуминенсе (Рио-де-Жанейро)
|02.08.2022
|Был в запасе
|Сантос (Сан-Паулу)
|2:2
|Флуминенсе (Рио-де-Жанейро)
|21.07.2022
|Был в запасе
|Гойас (Гояния)
|2:3
|Флуминенсе (Рио-де-Жанейро)