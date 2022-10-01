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    Michel Araújo - статистика

    #15 | Нападающий
    Имя Michel Araújo
    Позиция Нападающий
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Флуминенсе 8 2 1 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    13.11.2022 75' -90' Брагантино (Сан-Паулу) 0:1 Флуминенсе (Рио-де-Жанейро)
    10.11.2022 83' -90' Флуминенсе (Рио-де-Жанейро) 3:0 Гойас (Гояния)
    90' 83'
    05.11.2022 87' -90' Флуминенсе (Рио-де-Жанейро) 3:1 Сан-Паулу (Сан-Паулу)
    01.11.2022 Был в запасе Сеара (Форталеза) 0:1 Флуминенсе (Рио-де-Жанейро)
    27.10.2022 Был в запасе Коринтианс (Сан-Паулу) 0:2 Флуминенсе (Рио-де-Жанейро)
    23.10.2022 Был в запасе Флуминенсе (Рио-де-Жанейро) 2:2 Ботафого (Рио-де-Жанейро)
    17.10.2022 87' -90' Аваи (Флорианополис) 0:3 Флуминенсе (Рио-де-Жанейро)
    10.10.2022 Был в запасе Флуминенсе (Рио-де-Жанейро) 0:2 Америка Минейро (Белу-Оризонти)
    06.10.2022 80' -90' Атлетико Гойяненсе (Гояния) 3:2 Флуминенсе (Рио-де-Жанейро)
    01.10.2022 61' -90' Атлетико Минейро (Белу-Оризонти) 2:0 Флуминенсе (Рио-де-Жанейро)
    29.09.2022 85' -90' Флуминенсе (Рио-де-Жанейро) 4:0 Жувентуде (Кашиас-ду-Сул)
    88'
    18.09.2022 Был в запасе Фламенго (Рио-де-Жанейро) 1:2 Флуминенсе (Рио-де-Жанейро)
    11.09.2022 Был в запасе Флуминенсе (Рио-де-Жанейро) 2:1 Форталеза (Форталеза)
    28.08.2022 Был в запасе Флуминенсе (Рио-де-Жанейро) 1:1 Палмейрас (Сан-Паулу)
    50'
    21.08.2022 88' -90' Флуминенсе (Рио-де-Жанейро) 5:2 Коритиба (Коритиба)
    15.08.2022 Был в запасе Интернасьонал (Порту-Алегри) 3:0 Флуминенсе (Рио-де-Жанейро)
    02.08.2022 Был в запасе Сантос (Сан-Паулу) 2:2 Флуминенсе (Рио-де-Жанейро)
    21.07.2022 Был в запасе Гойас (Гояния) 2:3 Флуминенсе (Рио-де-Жанейро)
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