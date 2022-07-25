|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Атлетико Гойяненсе
|6
|0
|1
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|11.09.2022
|65' -90'
|Коритиба (Коритиба)
|2:0
|Атлетико Гойяненсе (Гояния)
|05.09.2022
|Был в запасе
|Атлетико Гойяненсе (Гояния)
|0:2
|Атлетико Минейро (Белу-Оризонти)
|27.08.2022
|29' -90'
|Гойас (Гояния)
|2:1
|Атлетико Гойяненсе (Гояния)
|22.08.2022
|85' -90'
|Атлетико Гойяненсе (Гояния)
|1:1
|Куяба (Куяба)
|07.08.2022
|1' -66'
|Атлетико Гойяненсе (Гояния)
|2:1
|Брагантино (Сан-Паулу)
|60' 64'
|31.07.2022
|1' -90'
|Фламенго (Рио-де-Жанейро)
|4:1
|Атлетико Гойяненсе (Гояния)
|25.07.2022
|46' -90'
|Атлетико Гойяненсе (Гояния)
|0:1
|Америка Минейро (Белу-Оризонти)