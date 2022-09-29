|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Гойас
|15
|0
|0
|1
|0
|Атлетико Паранаэнсе
|3
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|13.11.2022
|1' -90'
|Гойас (Гояния)
|0:4
|Сан-Паулу (Сан-Паулу)
|10.11.2022
|1' -90'
|Флуминенсе (Рио-де-Жанейро)
|3:0
|Гойас (Гояния)
|06.11.2022
|1' -90'
|Гойас (Гояния)
|1:0
|Жувентуде (Кашиас-ду-Сул)
|30.10.2022
|1' -90'
|Гойас (Гояния)
|0:0
|Коринтианс (Сан-Паулу)
|49'
|27.10.2022
|1' -90'
|Гойас (Гояния)
|2:2
|Америка Минейро (Белу-Оризонти)
|24.10.2022
|1' -90'
|Куяба (Куяба)
|1:2
|Гойас (Гояния)
|09.10.2022
|1' -90'
|Интернасьонал (Порту-Алегри)
|4:2
|Гойас (Гояния)
|06.10.2022
|1' -90'
|Сеара (Форталеза)
|1:1
|Гойас (Гояния)
|02.10.2022
|1' -90'
|Гойас (Гояния)
|0:1
|Форталеза (Форталеза)
|29.09.2022
|1' -90'
|Гойас (Гояния)
|0:1
|Ботафого (Рио-де-Жанейро)
|18.09.2022
|82' -90'
|Брагантино (Сан-Паулу)
|1:1
|Гойас (Гояния)
|12.09.2022
|Был в запасе
|Гойас (Гояния)
|1:1
|Фламенго (Рио-де-Жанейро)
|06.09.2022
|90' -90'
|Сантос (Сан-Паулу)
|1:2
|Гойас (Гояния)
|27.08.2022
|Был в запасе
|Гойас (Гояния)
|2:1
|Атлетико Гойяненсе (Гояния)
|20.08.2022
|74' -90'
|Атлетико Минейро (Белу-Оризонти)
|0:1
|Гойас (Гояния)
|13.08.2022
|Был в запасе
|Гойас (Гояния)
|1:1
|Аваи (Флорианополис)
|07.08.2022
|1' -90'
|Палмейрас (Сан-Паулу)
|3:0
|Гойас (Гояния)
|30.07.2022
|1' -90'
|Гойас (Гояния)
|1:0
|Коритиба (Коритиба)
|24.07.2022
|Был в запасе
|Сан-Паулу (Сан-Паулу)
|3:3
|Гойас (Гояния)
|16.07.2022
|1' -90'
|Атлетико Паранаэнсе (Куритиба)
|0:0
|Интернасьонал (Порту-Алегри)
|25.06.2022
|Был в запасе
|Атлетико Паранаэнсе (Куритиба)
|4:2
|Брагантино (Сан-Паулу)
|19.06.2022
|Был в запасе
|Коритиба (Коритиба)
|0:1
|Атлетико Паранаэнсе (Куритиба)
|30.04.2022
|Был в запасе
|Америка Минейро (Белу-Оризонти)
|1:0
|Атлетико Паранаэнсе (Куритиба)
|23.04.2022
|84' -90'
|Атлетико Паранаэнсе (Куритиба)
|1:0
|Фламенго (Рио-де-Жанейро)
|87'
|18.04.2022
|Был в запасе
|Атлетико Паранаэнсе (Куритиба)
|0:1
|Атлетико Минейро (Белу-Оризонти)
|11.04.2022
|1' -90'
|Сан-Паулу (Сан-Паулу)
|4:0
|Атлетико Паранаэнсе (Куритиба)