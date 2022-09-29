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    Lucas Halter - статистика

    #33 | Нападающий
    Имя Lucas Halter
    Позиция Нападающий
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Гойас 15 0 0 1 0
    Атлетико Паранаэнсе 3 0 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    13.11.2022 1' -90' Гойас (Гояния) 0:4 Сан-Паулу (Сан-Паулу)
    10.11.2022 1' -90' Флуминенсе (Рио-де-Жанейро) 3:0 Гойас (Гояния)
    06.11.2022 1' -90' Гойас (Гояния) 1:0 Жувентуде (Кашиас-ду-Сул)
    30.10.2022 1' -90' Гойас (Гояния) 0:0 Коринтианс (Сан-Паулу)
    49'
    27.10.2022 1' -90' Гойас (Гояния) 2:2 Америка Минейро (Белу-Оризонти)
    24.10.2022 1' -90' Куяба (Куяба) 1:2 Гойас (Гояния)
    09.10.2022 1' -90' Интернасьонал (Порту-Алегри) 4:2 Гойас (Гояния)
    06.10.2022 1' -90' Сеара (Форталеза) 1:1 Гойас (Гояния)
    02.10.2022 1' -90' Гойас (Гояния) 0:1 Форталеза (Форталеза)
    29.09.2022 1' -90' Гойас (Гояния) 0:1 Ботафого (Рио-де-Жанейро)
    18.09.2022 82' -90' Брагантино (Сан-Паулу) 1:1 Гойас (Гояния)
    12.09.2022 Был в запасе Гойас (Гояния) 1:1 Фламенго (Рио-де-Жанейро)
    06.09.2022 90' -90' Сантос (Сан-Паулу) 1:2 Гойас (Гояния)
    27.08.2022 Был в запасе Гойас (Гояния) 2:1 Атлетико Гойяненсе (Гояния)
    20.08.2022 74' -90' Атлетико Минейро (Белу-Оризонти) 0:1 Гойас (Гояния)
    13.08.2022 Был в запасе Гойас (Гояния) 1:1 Аваи (Флорианополис)
    07.08.2022 1' -90' Палмейрас (Сан-Паулу) 3:0 Гойас (Гояния)
    30.07.2022 1' -90' Гойас (Гояния) 1:0 Коритиба (Коритиба)
    24.07.2022 Был в запасе Сан-Паулу (Сан-Паулу) 3:3 Гойас (Гояния)
    16.07.2022 1' -90' Атлетико Паранаэнсе (Куритиба) 0:0 Интернасьонал (Порту-Алегри)
    25.06.2022 Был в запасе Атлетико Паранаэнсе (Куритиба) 4:2 Брагантино (Сан-Паулу)
    19.06.2022 Был в запасе Коритиба (Коритиба) 0:1 Атлетико Паранаэнсе (Куритиба)
    30.04.2022 Был в запасе Америка Минейро (Белу-Оризонти) 1:0 Атлетико Паранаэнсе (Куритиба)
    23.04.2022 84' -90' Атлетико Паранаэнсе (Куритиба) 1:0 Фламенго (Рио-де-Жанейро)
    87'
    18.04.2022 Был в запасе Атлетико Паранаэнсе (Куритиба) 0:1 Атлетико Минейро (Белу-Оризонти)
    11.04.2022 1' -90' Сан-Паулу (Сан-Паулу) 4:0 Атлетико Паранаэнсе (Куритиба)
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