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    Calum Butcher - статистика

    #18 | Нападающий
    Имя Calum Butcher
    Позиция Нападающий
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Мазервелл 2 0 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    19.02.2023 1' -89' Мазервелл (Мазервелл) 2:0 Хартс (Эдинбург)
    15.02.2023 1' -90' Мазервелл (Мазервелл) 2:1 Сент-Миррен (Пейсли)
    69'
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