|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Торонто
|28
|1
|0
|6
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|09.10.2022
|84' -90'
|Филадельфия Юнион (Филадельфия)
|4:0
|Торонто (Торонто)
|01.10.2022
|46' -90'
|Торонто (Торонто)
|0:1
|Интер (Майами)
|18.09.2022
|Был в запасе
|Орландо Сити (Орландо)
|4:0
|Торонто (Торонто)
|11.09.2022
|1' -90'
|Атланта Юнайтед (Атланта)
|4:2
|Торонто (Торонто)
|53'
|05.09.2022
|1' -46'
|Торонто (Торонто)
|3:4
|Монреаль Импакт (Монреаль)
|01.09.2022
|1' -61'
|Торонто (Торонто)
|2:2
|Лос-Анджелес Гэлакси (Лос-Анджелес)
|28.08.2022
|1' -71'
|Шарлотт (Шарлотт)
|0:2
|Торонто (Торонто)
|21.08.2022
|1' -90'
|Интер (Майами)
|2:1
|Торонто (Торонто)
|18.08.2022
|1' -90'
|Торонто (Торонто)
|2:2
|Нью-Инглэнд Революшн (Фоксборо)
|14.08.2022
|1' -90'
|Торонто (Торонто)
|3:1
|Портленд (Портленд)
|07.08.2022
|1' -90'
|Нэшвилл (Нэшвилл)
|3:4
|Торонто (Торонто)
|24.07.2022
|46' -90'
|Торонто (Торонто)
|4:0
|Шарлотт (Шарлотт)
|10.07.2022
|1' -87'
|Торонто (Торонто)
|2:2
|Сан-Хосе (Сан-Хосе)
|03.07.2022
|1' -79'
|Торонто (Торонто)
|0:2
|Сиэтл (Сиэтл)
|30.06.2022
|1' -90'
|Торонто (Торонто)
|1:2
|Коламбус (Коламбус)
|26.06.2022
|1' -90'
|Торонто (Торонто)
|2:1
|Атланта Юнайтед (Атланта)
|28'
|19.06.2022
|1' -66'
|Нью-Йорк Ред Буллз (Нью-Йорк)
|2:0
|Торонто (Торонто)
|29.05.2022
|12' -90'
|Торонто (Торонто)
|3:2
|Чикаго Файр (Чикаго)
|14.05.2022
|1' -90'
|Торонто (Торонто)
|0:1
|Орландо Сити (Орландо)
|08.05.2022
|1' -86'
|Ванкувер Уайткепс (Ванкувер)
|1:0
|Торонто (Торонто)
|05.05.2022
|1' -90'
|Цинциннати (Цинциннати)
|2:0
|Торонто (Торонто)
|12'
|30.04.2022
|1' -67'
|Торонто (Торонто)
|1:2
|Цинциннати (Цинциннати)
|17.04.2022
|1' -90'
|Торонто (Торонто)
|2:1
|Филадельфия Юнион (Филадельфия)
|19'
|10.04.2022
|74' -90'
|Реал Солт-Лейк (Солт-Лейк-Сити)
|2:2
|Торонто (Торонто)
|79'
|02.04.2022
|87' -90'
|Торонто (Торонто)
|2:1
|Нью-Йорк Сити (Нью-Йорк)
|19.03.2022
|1' -65'
|Торонто (Торонто)
|2:1
|Ди Си Юнайтед (Вашингтон)
|12.03.2022
|1' -82'
|Коламбус (Коламбус)
|2:1
|Торонто (Торонто)
|64'
|05.03.2022
|1' -70'
|Торонто (Торонто)
|1:4
|Нью-Йорк Ред Буллз (Нью-Йорк)
|27.02.2022
|1' -66'
|Даллас (Даллас)
|1:1
|Торонто (Торонто)