|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Волеренга
|22
|2
|0
|3
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|13.11.2022
|1' -90'
|Волеренга (Осло)
|1:2
|Мольде (Мольде)
|06.11.2022
|46' -90'
|Хаугесунд (Хаугесунд)
|1:1
|Волеренга (Осло)
|29.10.2022
|1' -22'
|Волеренга (Осло)
|3:3
|Сарпсборг 08 (Сарпсборг)
|22.10.2022
|1' -76'
|Одд (Шиен)
|2:1
|Волеренга (Осло)
|16.10.2022
|1' -71'
|Волеренга (Осло)
|0:6
|Буде-Глимт (Буде)
|09.10.2022
|1' -77'
|Русенборг (Тронхейм)
|3:0
|Волеренга (Осло)
|01.10.2022
|1' -90'
|Волеренга (Осло)
|4:0
|Стремсгодсет (Драммен)
|18.09.2022
|1' -87'
|Волеренга (Осло)
|4:0
|Сандефьорд (Сандефьорд)
|11.09.2022
|1' -46'
|Кристиансунн (Кристиансунн)
|3:2
|Волеренга (Осло)
|2' 40'
|04.09.2022
|1' -73'
|Волеренга (Осло)
|3:1
|Лиллестрем (Лиллестрем)
|28.08.2022
|1' -90'
|Викинг (Ставангер)
|1:2
|Волеренга (Осло)
|21.08.2022
|1' -90'
|Волеренга (Осло)
|1:0
|Тромсе (Тромсе)
|14.08.2022
|1' -90'
|ХамКам (Хамар)
|1:1
|Волеренга (Осло)
|07.08.2022
|1' -90'
|Волеренга (Осло)
|4:0
|Олесунн (Олесунн)
|60'
|30.07.2022
|1' -90'
|Йерв (Гримстад)
|2:5
|Волеренга (Осло)
|90'
|24.07.2022
|46' -90'
|Волеренга (Осло)
|4:2
|Викинг (Ставангер)
|17.07.2022
|46' -90'
|Сарпсборг 08 (Сарпсборг)
|0:1
|Волеренга (Осло)
|10.07.2022
|75' -90'
|Волеренга (Осло)
|3:0
|Кристиансунн (Кристиансунн)
|29.05.2022
|1' -25'
|Волеренга (Осло)
|0:4
|Русенборг (Тронхейм)
|25.05.2022
|67' -90'
|Лиллестрем (Лиллестрем)
|2:0
|Волеренга (Осло)
|68'
|22.05.2022
|63' -90'
|Стремсгодсет (Драммен)
|3:2
|Волеренга (Осло)
|16.05.2022
|62' -90'
|Волеренга (Осло)
|1:1
|ХамКам (Хамар)