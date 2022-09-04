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    Odin Thiago Holm - статистика

    #15 | Нападающий
    Имя Odin Thiago Holm
    Позиция Нападающий
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Волеренга 22 2 0 3 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    13.11.2022 1' -90' Волеренга (Осло) 1:2 Мольде (Мольде)
    06.11.2022 46' -90' Хаугесунд (Хаугесунд) 1:1 Волеренга (Осло)
    29.10.2022 1' -22' Волеренга (Осло) 3:3 Сарпсборг 08 (Сарпсборг)
    22.10.2022 1' -76' Одд (Шиен) 2:1 Волеренга (Осло)
    16.10.2022 1' -71' Волеренга (Осло) 0:6 Буде-Глимт (Буде)
    09.10.2022 1' -77' Русенборг (Тронхейм) 3:0 Волеренга (Осло)
    01.10.2022 1' -90' Волеренга (Осло) 4:0 Стремсгодсет (Драммен)
    18.09.2022 1' -87' Волеренга (Осло) 4:0 Сандефьорд (Сандефьорд)
    11.09.2022 1' -46' Кристиансунн (Кристиансунн) 3:2 Волеренга (Осло)
    2' 40'
    04.09.2022 1' -73' Волеренга (Осло) 3:1 Лиллестрем (Лиллестрем)
    28.08.2022 1' -90' Викинг (Ставангер) 1:2 Волеренга (Осло)
    21.08.2022 1' -90' Волеренга (Осло) 1:0 Тромсе (Тромсе)
    14.08.2022 1' -90' ХамКам (Хамар) 1:1 Волеренга (Осло)
    07.08.2022 1' -90' Волеренга (Осло) 4:0 Олесунн (Олесунн)
    60'
    30.07.2022 1' -90' Йерв (Гримстад) 2:5 Волеренга (Осло)
    90'
    24.07.2022 46' -90' Волеренга (Осло) 4:2 Викинг (Ставангер)
    17.07.2022 46' -90' Сарпсборг 08 (Сарпсборг) 0:1 Волеренга (Осло)
    10.07.2022 75' -90' Волеренга (Осло) 3:0 Кристиансунн (Кристиансунн)
    29.05.2022 1' -25' Волеренга (Осло) 0:4 Русенборг (Тронхейм)
    25.05.2022 67' -90' Лиллестрем (Лиллестрем) 2:0 Волеренга (Осло)
    68'
    22.05.2022 63' -90' Стремсгодсет (Драммен) 3:2 Волеренга (Осло)
    16.05.2022 62' -90' Волеренга (Осло) 1:1 ХамКам (Хамар)
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