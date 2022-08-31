|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Викинг
|11
|1
|1
|2
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|13.11.2022
|1' -90'
|Викинг (Ставангер)
|1:1
|Одд (Шиен)
|06.11.2022
|1' -77'
|Буде-Глимт (Буде)
|5:4
|Викинг (Ставангер)
|33'
|23.10.2022
|46' -90'
|Йерв (Гримстад)
|2:2
|Викинг (Ставангер)
|65'
|16.10.2022
|1' -90'
|Викинг (Ставангер)
|0:1
|Сарпсборг 08 (Сарпсборг)
|09.10.2022
|63' -90'
|Викинг (Ставангер)
|0:3
|Лиллестрем (Лиллестрем)
|02.10.2022
|Был в запасе
|Олесунн (Олесунн)
|2:1
|Викинг (Ставангер)
|18.09.2022
|Был в запасе
|Викинг (Ставангер)
|2:2
|Тромсе (Тромсе)
|11.09.2022
|Был в запасе
|ХамКам (Хамар)
|1:2
|Викинг (Ставангер)
|04.09.2022
|1' -90'
|Русенборг (Тронхейм)
|4:1
|Викинг (Ставангер)
|79'
|31.08.2022
|1' -90'
|Кристиансунн (Кристиансунн)
|2:1
|Викинг (Ставангер)
|28.08.2022
|58' -90'
|Викинг (Ставангер)
|1:2
|Волеренга (Осло)
|07.08.2022
|46' -90'
|Сандефьорд (Сандефьорд)
|2:2
|Викинг (Ставангер)
|85'
|24.07.2022
|62' -90'
|Волеренга (Осло)
|4:2
|Викинг (Ставангер)
|17.07.2022
|64' -90'
|Викинг (Ставангер)
|2:1
|Кристиансунн (Кристиансунн)