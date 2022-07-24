|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Брондбю
|3
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|06.11.2022
|Был в запасе
|Оденсе (Оденсе)
|1:1
|Брондбю (Бреннбю)
|30.10.2022
|Был в запасе
|Брондбю (Бреннбю)
|3:2
|Ольборг (Ольборг)
|02.10.2022
|Был в запасе
|Брондбю (Бреннбю)
|3:3
|Люнгбю (Конгес Люнгбю)
|29.08.2022
|Был в запасе
|Брондбю (Бреннбю)
|0:2
|Мидтьюлланд (Хернинг)
|21.08.2022
|83' -90'
|Ольборг (Ольборг)
|2:1
|Брондбю (Бреннбю)
|14.08.2022
|Был в запасе
|Брондбю (Бреннбю)
|2:0
|Оденсе (Оденсе)
|07.08.2022
|65' -90'
|Копенгаген (Копенгаген)
|4:1
|Брондбю (Бреннбю)
|31.07.2022
|1' -64'
|Силькеборг (Силькеборг)
|2:0
|Брондбю (Бреннбю)
|24.07.2022
|Был в запасе
|Брондбю (Бреннбю)
|1:3
|Нордшелланд (Фарум)