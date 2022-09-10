|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Оденсе
|12
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|19.02.2023
|Был в запасе
|Оденсе (Оденсе)
|0:0
|Рандерс (Рандерс)
|13.11.2022
|Был в запасе
|Хорсенс (Хорсенс)
|3:3
|Оденсе (Оденсе)
|06.11.2022
|Был в запасе
|Оденсе (Оденсе)
|1:1
|Брондбю (Бреннбю)
|31.10.2022
|Был в запасе
|Мидтьюлланд (Хернинг)
|1:2
|Оденсе (Оденсе)
|21.10.2022
|Был в запасе
|Оденсе (Оденсе)
|3:1
|Люнгбю (Конгес Люнгбю)
|16.10.2022
|67' -90'
|Виборг (Виборг)
|0:0
|Оденсе (Оденсе)
|09.10.2022
|62' -90'
|Оденсе (Оденсе)
|1:1
|Силькеборг (Силькеборг)
|30.09.2022
|85' -90'
|Ольборг (Ольборг)
|1:1
|Оденсе (Оденсе)
|18.09.2022
|72' -90'
|Люнгбю (Конгес Люнгбю)
|0:2
|Оденсе (Оденсе)
|79'
|10.09.2022
|70' -90'
|Оденсе (Оденсе)
|2:1
|Копенгаген (Копенгаген)
|04.09.2022
|Был в запасе
|Оденсе (Оденсе)
|1:2
|Виборг (Виборг)
|28.08.2022
|1' -61'
|Силькеборг (Силькеборг)
|1:2
|Оденсе (Оденсе)
|22.08.2022
|1' -77'
|Оденсе (Оденсе)
|1:0
|Хорсенс (Хорсенс)
|14.08.2022
|78' -90'
|Брондбю (Бреннбю)
|2:0
|Оденсе (Оденсе)
|07.08.2022
|71' -90'
|Оденсе (Оденсе)
|1:2
|Орхус (Орхус)
|29.07.2022
|46' -90'
|Оденсе (Оденсе)
|1:5
|Мидтьюлланд (Хернинг)
|24.07.2022
|54' -90'
|Рандерс (Рандерс)
|2:2
|Оденсе (Оденсе)
|18.07.2022
|1' -79'
|Оденсе (Оденсе)
|0:2
|Нордшелланд (Фарум)