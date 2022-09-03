|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Белшина
|8
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|12.11.2022
|84' -90'
|Шахтер (Солигорск)
|4:1
|Белшина (Бобруйск)
|06.11.2022
|1' -82'
|Белшина (Бобруйск)
|1:4
|Славия-Мозырь (Мозырь)
|30.10.2022
|77' -90'
|Арсенал (Дзержинск)
|0:0
|Белшина (Бобруйск)
|23.10.2022
|89' -90'
|Белшина (Бобруйск)
|2:2
|Минск (Минск)
|19.10.2022
|67' -85'
|Энергетик-БГУ (Минск)
|3:1
|Белшина (Бобруйск)
|84'
|15.10.2022
|86' -90'
|Белшина (Бобруйск)
|1:0
|Неман (Гродно)
|01.10.2022
|1' -70'
|Белшина (Бобруйск)
|2:2
|Динамо-Брест (Брест)
|17.09.2022
|1' -90'
|Слуцк (Слуцк)
|0:0
|Белшина (Бобруйск)
|11.09.2022
|Был в запасе
|Белшина (Бобруйск)
|1:3
|Торпедо-БелАЗ (Жодино)
|03.09.2022
|Был в запасе
|Витебск (Витебск)
|2:2
|Белшина (Бобруйск)
|27.08.2022
|Был в запасе
|Белшина (Бобруйск)
|0:0
|Динамо (Минск)