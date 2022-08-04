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    Artur - статистика

    Имя Artur
    Позиция Нападающий
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Коламбус 22 0 0 6 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    09.10.2022 1' -71' Орландо Сити (Орландо) 2:1 Коламбус (Коламбус)
    02.10.2022 1' -54' Коламбус (Коламбус) 2:1 Нью-Йорк Ред Буллз (Нью-Йорк)
    26'
    18.09.2022 90' -90' Коламбус (Коламбус) 1:1 Портленд (Портленд)
    10.09.2022 80' -90' Монреаль Импакт (Монреаль) 2:2 Коламбус (Коламбус)
    04.09.2022 81' -90' Коламбус (Коламбус) 0:0 Чикаго Файр (Чикаго)
    01.09.2022 1' -75' Коламбус (Коламбус) 1:0 Интер (Майами)
    22.08.2022 1' -87' Коламбус (Коламбус) 2:2 Атланта Юнайтед (Атланта)
    31'
    14.08.2022 1' -90' Колорадо (Денвер) 1:1 Коламбус (Коламбус)
    40'
    07.08.2022 1' -56' Коламбус (Коламбус) 3:2 Нью-Йорк Сити (Нью-Йорк)
    04.08.2022 73' -90' Коламбус (Коламбус) 1:2 Монреаль Импакт (Монреаль)
    21.05.2022 1' -85' Коламбус (Коламбус) 0:2 Лос-Анджелес (Лос-Анджелес)
    15.05.2022 1' -90' Нью-Йорк Сити (Нью-Йорк) 2:0 Коламбус (Коламбус)
    08.05.2022 1' -90' Нью-Инглэнд Революшн (Фоксборо) 2:2 Коламбус (Коламбус)
    60'
    01.05.2022 1' -90' Коламбус (Коламбус) 3:0 Ди Си Юнайтед (Вашингтон)
    24.04.2022 1' -90' Канзаc Сити (Канзас-Сити) 0:0 Коламбус (Коламбус)
    17.04.2022 1' -90' Коламбус (Коламбус) 0:2 Орландо Сити (Орландо)
    10.04.2022 1' -62' Филадельфия Юнион (Филадельфия) 1:0 Коламбус (Коламбус)
    03.04.2022 1' -90' Коламбус (Коламбус) 0:1 Нэшвилл (Нэшвилл)
    90'
    20.03.2022 1' -87' Нью-Йорк Ред Буллз (Нью-Йорк) 1:1 Коламбус (Коламбус)
    12.03.2022 1' -90' Коламбус (Коламбус) 2:1 Торонто (Торонто)
    84'
    06.03.2022 1' -65' Сан-Хосе (Сан-Хосе) 3:3 Коламбус (Коламбус)
    26.02.2022 1' -69' Коламбус (Коламбус) 4:0 Ванкувер Уайткепс (Ванкувер)
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