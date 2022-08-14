|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Монреаль Импакт
|25
|3
|2
|2
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|23.10.2022
|80' -90'
|Монреаль Импакт (Монреаль)
|1:3
|Нью-Йорк Сити (Нью-Йорк)
|09.10.2022
|Был в запасе
|Интер (Майами)
|1:3
|Монреаль Импакт (Монреаль)
|02.10.2022
|1' -90'
|Монреаль Импакт (Монреаль)
|1:0
|Ди Си Юнайтед (Вашингтон)
|80'
|18.09.2022
|Был в запасе
|Нью-Инглэнд Революшн (Фоксборо)
|0:1
|Монреаль Импакт (Монреаль)
|14.09.2022
|72' -90'
|Монреаль Импакт (Монреаль)
|3:2
|Чикаго Файр (Чикаго)
|10.09.2022
|77' -90'
|Монреаль Импакт (Монреаль)
|2:2
|Коламбус (Коламбус)
|05.09.2022
|Был в запасе
|Торонто (Торонто)
|3:4
|Монреаль Импакт (Монреаль)
|01.09.2022
|1' -65'
|Монреаль Импакт (Монреаль)
|0:1
|Нью-Йорк Ред Буллз (Нью-Йорк)
|21.08.2022
|72' -90'
|Монреаль Импакт (Монреаль)
|4:0
|Нью-Инглэнд Революшн (Фоксборо)
|14.08.2022
|46' -90'
|Хьюстон (Хьюстон)
|2:3
|Монреаль Импакт (Монреаль)
|69'
|07.08.2022
|60' -90'
|Монреаль Импакт (Монреаль)
|2:2
|Интер (Майами)
|04.08.2022
|1' -64'
|Коламбус (Коламбус)
|1:2
|Монреаль Импакт (Монреаль)
|31.07.2022
|82' -90'
|Монреаль Импакт (Монреаль)
|0:0
|Нью-Йорк Сити (Нью-Йорк)
|24.07.2022
|74' -90'
|Ди Си Юнайтед (Вашингтон)
|1:2
|Монреаль Импакт (Монреаль)
|17.07.2022
|Был в запасе
|Монреаль Импакт (Монреаль)
|1:0
|Торонто (Торонто)
|10.07.2022
|71' -90'
|Монреаль Импакт (Монреаль)
|1:2
|Канзаc Сити (Канзас-Сити)
|05.07.2022
|1' -46'
|Лос-Анджелес Гэлакси (Лос-Анджелес)
|4:0
|Монреаль Импакт (Монреаль)
|30.06.2022
|76' -90'
|Сиэтл (Сиэтл)
|1:2
|Монреаль Импакт (Монреаль)
|26.06.2022
|1' -78'
|Монреаль Импакт (Монреаль)
|2:1
|Шарлотт (Шарлотт)
|55'
|19.06.2022
|1' -72'
|Монреаль Импакт (Монреаль)
|0:1
|Остин (Остин)
|29.05.2022
|1' -46'
|Монреаль Импакт (Монреаль)
|4:3
|Цинциннати (Цинциннати)
|22.05.2022
|1' -90'
|Монреаль Импакт (Монреаль)
|1:2
|Реал Солт-Лейк (Солт-Лейк-Сити)
|19.05.2022
|1' -58'
|Нэшвилл (Нэшвилл)
|2:1
|Монреаль Импакт (Монреаль)
|15.05.2022
|1' -65'
|Шарлотт (Шарлотт)
|0:2
|Монреаль Импакт (Монреаль)
|45'
|07.05.2022
|1' -87'
|Монреаль Импакт (Монреаль)
|4:1
|Орландо Сити (Орландо)
|81' 84'
|30.04.2022
|46' -90'
|Монреаль Импакт (Монреаль)
|2:1
|Атланта Юнайтед (Атланта)
|81'
|23.04.2022
|Был в запасе
|Филадельфия Юнион (Филадельфия)
|1:1
|Монреаль Импакт (Монреаль)
|02.04.2022
|1' -68'
|Цинциннати (Цинциннати)
|3:4
|Монреаль Импакт (Монреаль)
|67'
|19.03.2022
|1' -84'
|Атланта Юнайтед (Атланта)
|3:3
|Монреаль Импакт (Монреаль)
|12.03.2022
|Был в запасе
|Нью-Йорк Сити (Нью-Йорк)
|4:1
|Монреаль Импакт (Монреаль)
|06.03.2022
|1' -90'
|Монреаль Импакт (Монреаль)
|1:2
|Филадельфия Юнион (Филадельфия)
|27.02.2022
|Был в запасе
|Орландо Сити (Орландо)
|2:0
|Монреаль Импакт (Монреаль)