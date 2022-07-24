|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Торонто
|12
|0
|0
|1
|0
|Нэшвилл
|9
|2
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|15.10.2022
|69' -90'
|Лос-Анджелес Гэлакси (Лос-Анджелес)
|1:0
|Нэшвилл (Нэшвилл)
|10.10.2022
|1' -78'
|Лос-Анджелес (Лос-Анджелес)
|0:1
|Нэшвилл (Нэшвилл)
|03.10.2022
|1' -85'
|Нэшвилл (Нэшвилл)
|1:2
|Хьюстон (Хьюстон)
|18.09.2022
|1' -70'
|Остин (Остин)
|1:1
|Нэшвилл (Нэшвилл)
|10.09.2022
|1' -71'
|Нэшвилл (Нэшвилл)
|1:1
|Лос-Анджелес Гэлакси (Лос-Анджелес)
|04.09.2022
|1' -73'
|Нэшвилл (Нэшвилл)
|3:0
|Остин (Остин)
|01.09.2022
|1' -63'
|Нэшвилл (Нэшвилл)
|4:1
|Колорадо (Денвер)
|61'
|28.08.2022
|65' -90'
|Ванкувер Уайткепс (Ванкувер)
|0:3
|Нэшвилл (Нэшвилл)
|22.08.2022
|1' -46'
|Нэшвилл (Нэшвилл)
|4:0
|Даллас (Даллас)
|26'
|24.07.2022
|Был в запасе
|Торонто (Торонто)
|4:0
|Шарлотт (Шарлотт)
|17.07.2022
|90' -90'
|Монреаль Импакт (Монреаль)
|1:0
|Торонто (Торонто)
|14.07.2022
|63' -90'
|Чикаго Файр (Чикаго)
|2:0
|Торонто (Торонто)
|10.07.2022
|87' -90'
|Торонто (Торонто)
|2:2
|Сан-Хосе (Сан-Хосе)
|03.07.2022
|Был в запасе
|Торонто (Торонто)
|0:2
|Сиэтл (Сиэтл)
|30.06.2022
|Был в запасе
|Торонто (Торонто)
|1:2
|Коламбус (Коламбус)
|26.06.2022
|67' -90'
|Торонто (Торонто)
|2:1
|Атланта Юнайтед (Атланта)
|19.06.2022
|66' -90'
|Нью-Йорк Ред Буллз (Нью-Йорк)
|2:0
|Торонто (Торонто)
|29.05.2022
|66' -90'
|Торонто (Торонто)
|3:2
|Чикаго Файр (Чикаго)
|25.04.2022
|1' -90'
|Нью-Йорк Сити (Нью-Йорк)
|5:4
|Торонто (Торонто)
|17.04.2022
|1' -90'
|Торонто (Торонто)
|2:1
|Филадельфия Юнион (Филадельфия)
|10.04.2022
|1' -74'
|Реал Солт-Лейк (Солт-Лейк-Сити)
|2:2
|Торонто (Торонто)
|02.04.2022
|1' -87'
|Торонто (Торонто)
|2:1
|Нью-Йорк Сити (Нью-Йорк)
|05.03.2022
|1' -46'
|Торонто (Торонто)
|1:4
|Нью-Йорк Ред Буллз (Нью-Йорк)
|27.02.2022
|1' -90'
|Даллас (Даллас)
|1:1
|Торонто (Торонто)
|20'