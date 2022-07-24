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    J. Shaffelburg - статистика

    Имя J. Shaffelburg
    Позиция Нападающий
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Торонто 12 0 0 1 0
    Нэшвилл 9 2 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    15.10.2022 69' -90' Лос-Анджелес Гэлакси (Лос-Анджелес) 1:0 Нэшвилл (Нэшвилл)
    10.10.2022 1' -78' Лос-Анджелес (Лос-Анджелес) 0:1 Нэшвилл (Нэшвилл)
    03.10.2022 1' -85' Нэшвилл (Нэшвилл) 1:2 Хьюстон (Хьюстон)
    18.09.2022 1' -70' Остин (Остин) 1:1 Нэшвилл (Нэшвилл)
    10.09.2022 1' -71' Нэшвилл (Нэшвилл) 1:1 Лос-Анджелес Гэлакси (Лос-Анджелес)
    04.09.2022 1' -73' Нэшвилл (Нэшвилл) 3:0 Остин (Остин)
    01.09.2022 1' -63' Нэшвилл (Нэшвилл) 4:1 Колорадо (Денвер)
    61'
    28.08.2022 65' -90' Ванкувер Уайткепс (Ванкувер) 0:3 Нэшвилл (Нэшвилл)
    22.08.2022 1' -46' Нэшвилл (Нэшвилл) 4:0 Даллас (Даллас)
    26'
    24.07.2022 Был в запасе Торонто (Торонто) 4:0 Шарлотт (Шарлотт)
    17.07.2022 90' -90' Монреаль Импакт (Монреаль) 1:0 Торонто (Торонто)
    14.07.2022 63' -90' Чикаго Файр (Чикаго) 2:0 Торонто (Торонто)
    10.07.2022 87' -90' Торонто (Торонто) 2:2 Сан-Хосе (Сан-Хосе)
    03.07.2022 Был в запасе Торонто (Торонто) 0:2 Сиэтл (Сиэтл)
    30.06.2022 Был в запасе Торонто (Торонто) 1:2 Коламбус (Коламбус)
    26.06.2022 67' -90' Торонто (Торонто) 2:1 Атланта Юнайтед (Атланта)
    19.06.2022 66' -90' Нью-Йорк Ред Буллз (Нью-Йорк) 2:0 Торонто (Торонто)
    29.05.2022 66' -90' Торонто (Торонто) 3:2 Чикаго Файр (Чикаго)
    25.04.2022 1' -90' Нью-Йорк Сити (Нью-Йорк) 5:4 Торонто (Торонто)
    17.04.2022 1' -90' Торонто (Торонто) 2:1 Филадельфия Юнион (Филадельфия)
    10.04.2022 1' -74' Реал Солт-Лейк (Солт-Лейк-Сити) 2:2 Торонто (Торонто)
    02.04.2022 1' -87' Торонто (Торонто) 2:1 Нью-Йорк Сити (Нью-Йорк)
    05.03.2022 1' -46' Торонто (Торонто) 1:4 Нью-Йорк Ред Буллз (Нью-Йорк)
    27.02.2022 1' -90' Даллас (Даллас) 1:1 Торонто (Торонто)
    20'
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