|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Гронинген
|18
|0
|2
|3
|0
|Виллем II
|14
|1
|1
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|15.05.2022
|1' -90'
|Виллем II (Тилбург)
|3:0
|Утрехт (Утрехт)
|11.05.2022
|1' -90'
|Камбур (Лиуварден)
|1:1
|Виллем II (Тилбург)
|55'
|07.05.2022
|1' -90'
|Виллем II (Тилбург)
|2:0
|Хераклес (Альмело)
|15'
|01.05.2022
|1' -90'
|ПСВ (Эйндховен)
|4:2
|Виллем II (Тилбург)
|60'
|24.04.2022
|1' -90'
|Виллем II (Тилбург)
|1:0
|Витесс (Арнем)
|08.04.2022
|1' -90'
|Гоу Эхед Иглс (Девентер)
|4:0
|Виллем II (Тилбург)
|02.04.2022
|1' -90'
|Фейеноорд (Роттердам)
|2:0
|Виллем II (Тилбург)
|20.03.2022
|1' -90'
|Виллем II (Тилбург)
|2:2
|АЗ Алкмаар (Алкмаар)
|13.03.2022
|1' -90'
|Фортуна (Ситтард)
|1:0
|Виллем II (Тилбург)
|05.03.2022
|1' -90'
|Виллем II (Тилбург)
|0:0
|Херенвен (Херенвен)
|26.02.2022
|1' -90'
|Гронинген (Гронинген)
|1:0
|Виллем II (Тилбург)
|19.02.2022
|1' -90'
|Виллем II (Тилбург)
|0:1
|Аякс (Амстердам)
|13.02.2022
|1' -90'
|Спарта (Роттердам)
|1:0
|Виллем II (Тилбург)
|06.02.2022
|1' -90'
|Виллем II (Тилбург)
|3:1
|РКС Ваалвейк (Ваалвейк)
|22.01.2022
|77' -90'
|Витесс (Арнем)
|1:3
|Гронинген (Гронинген)
|90'
|16.01.2022
|81' -90'
|Гронинген (Гронинген)
|0:1
|ПСВ (Эйндховен)
|21.12.2021
|69' -90'
|АЗ Алкмаар (Алкмаар)
|1:0
|Гронинген (Гронинген)
|87'
|18.12.2021
|1' -46'
|Хераклес (Альмело)
|4:2
|Гронинген (Гронинген)
|12.12.2021
|72' -90'
|Гронинген (Гронинген)
|1:1
|Фейеноорд (Роттердам)
|03.12.2021
|81' -90'
|Гронинген (Гронинген)
|1:1
|Зволле (Зволле)
|27.11.2021
|1' -90'
|Фортуна (Ситтард)
|1:4
|Гронинген (Гронинген)
|29'
|21.11.2021
|1' -90'
|Гоу Эхед Иглс (Девентер)
|0:1
|Гронинген (Гронинген)
|50'
|07.11.2021
|1' -90'
|Гронинген (Гронинген)
|1:1
|РКС Ваалвейк (Ваалвейк)
|31.10.2021
|1' -90'
|НЕК (Неймеген)
|3:0
|Гронинген (Гронинген)
|81'
|24.10.2021
|1' -90'
|Гронинген (Гронинген)
|2:0
|АЗ Алкмаар (Алкмаар)
|17.10.2021
|1' -90'
|Спарта (Роттердам)
|1:1
|Гронинген (Гронинген)
|01.10.2021
|1' -90'
|Гронинген (Гронинген)
|1:1
|Твенте (Энсхеде)
|25.09.2021
|1' -90'
|Аякс (Амстердам)
|3:0
|Гронинген (Гронинген)
|22.09.2021
|1' -90'
|Гронинген (Гронинген)
|0:1
|Витесс (Арнем)
|28.08.2021
|1' -89'
|ПСВ (Эйндховен)
|5:2
|Гронинген (Гронинген)
|21.08.2021
|1' -89'
|Гронинген (Гронинген)
|0:0
|Утрехт (Утрехт)
|15.08.2021
|1' -89'
|Камбур (Лиуварден)
|1:2
|Гронинген (Гронинген)