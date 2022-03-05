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    W. Dammers - статистика

    Имя W. Dammers
    Позиция Нападающий
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Гронинген 18 0 2 3 0
    Виллем II 14 1 1 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    15.05.2022 1' -90' Виллем II (Тилбург) 3:0 Утрехт (Утрехт)
    11.05.2022 1' -90' Камбур (Лиуварден) 1:1 Виллем II (Тилбург)
    55'
    07.05.2022 1' -90' Виллем II (Тилбург) 2:0 Хераклес (Альмело)
    15'
    01.05.2022 1' -90' ПСВ (Эйндховен) 4:2 Виллем II (Тилбург)
    60'
    24.04.2022 1' -90' Виллем II (Тилбург) 1:0 Витесс (Арнем)
    08.04.2022 1' -90' Гоу Эхед Иглс (Девентер) 4:0 Виллем II (Тилбург)
    02.04.2022 1' -90' Фейеноорд (Роттердам) 2:0 Виллем II (Тилбург)
    20.03.2022 1' -90' Виллем II (Тилбург) 2:2 АЗ Алкмаар (Алкмаар)
    13.03.2022 1' -90' Фортуна (Ситтард) 1:0 Виллем II (Тилбург)
    05.03.2022 1' -90' Виллем II (Тилбург) 0:0 Херенвен (Херенвен)
    26.02.2022 1' -90' Гронинген (Гронинген) 1:0 Виллем II (Тилбург)
    19.02.2022 1' -90' Виллем II (Тилбург) 0:1 Аякс (Амстердам)
    13.02.2022 1' -90' Спарта (Роттердам) 1:0 Виллем II (Тилбург)
    06.02.2022 1' -90' Виллем II (Тилбург) 3:1 РКС Ваалвейк (Ваалвейк)
    22.01.2022 77' -90' Витесс (Арнем) 1:3 Гронинген (Гронинген)
    90'
    16.01.2022 81' -90' Гронинген (Гронинген) 0:1 ПСВ (Эйндховен)
    21.12.2021 69' -90' АЗ Алкмаар (Алкмаар) 1:0 Гронинген (Гронинген)
    87'
    18.12.2021 1' -46' Хераклес (Альмело) 4:2 Гронинген (Гронинген)
    12.12.2021 72' -90' Гронинген (Гронинген) 1:1 Фейеноорд (Роттердам)
    03.12.2021 81' -90' Гронинген (Гронинген) 1:1 Зволле (Зволле)
    27.11.2021 1' -90' Фортуна (Ситтард) 1:4 Гронинген (Гронинген)
    29'
    21.11.2021 1' -90' Гоу Эхед Иглс (Девентер) 0:1 Гронинген (Гронинген)
    50'
    07.11.2021 1' -90' Гронинген (Гронинген) 1:1 РКС Ваалвейк (Ваалвейк)
    31.10.2021 1' -90' НЕК (Неймеген) 3:0 Гронинген (Гронинген)
    81'
    24.10.2021 1' -90' Гронинген (Гронинген) 2:0 АЗ Алкмаар (Алкмаар)
    17.10.2021 1' -90' Спарта (Роттердам) 1:1 Гронинген (Гронинген)
    01.10.2021 1' -90' Гронинген (Гронинген) 1:1 Твенте (Энсхеде)
    25.09.2021 1' -90' Аякс (Амстердам) 3:0 Гронинген (Гронинген)
    22.09.2021 1' -90' Гронинген (Гронинген) 0:1 Витесс (Арнем)
    28.08.2021 1' -89' ПСВ (Эйндховен) 5:2 Гронинген (Гронинген)
    21.08.2021 1' -89' Гронинген (Гронинген) 0:0 Утрехт (Утрехт)
    15.08.2021 1' -89' Камбур (Лиуварден) 1:2 Гронинген (Гронинген)
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