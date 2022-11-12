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    M. Hybs - статистика

    Имя M. Hybs
    Позиция Нападающий
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Теплице 22 1 0 5 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    09.04.2023 1' -90' Динамо (Ческе-Будеевице) 0:3 Теплице (Теплице)
    02.04.2023 1' -90' Теплице (Теплице) 1:0 Градец-Кралове (Градец-Кралове)
    22' 25'
    19.03.2023 1' -86' Пардубице (Пардубице) 3:1 Теплице (Теплице)
    72'
    12.03.2023 1' -90' Теплице (Теплице) 1:1 Зброевка (Брно)
    04.03.2023 Был в запасе Спарта (Прага) 4:1 Теплице (Теплице)
    26.02.2023 1' -90' Яблонец (Яблонец-над-Нисоу) 4:1 Теплице (Теплице)
    11.02.2023 1' -90' Фастав (Злин) 2:1 Теплице (Теплице)
    90'
    04.02.2023 1' -70' Теплице (Теплице) 0:5 Баник (Острава)
    28.01.2023 1' -90' Богемианс 1905 (Прага) 2:0 Теплице (Теплице)
    12.11.2022 1' -90' Теплице (Теплице) 2:1 Слован (Либерец)
    06.11.2022 1' -90' Млада Болеслав (Млада-Болеслав) 3:0 Теплице (Теплице)
    30.10.2022 1' -90' Теплице (Теплице) 2:1 Сигма (Оломоуц)
    23.10.2022 1' -90' Словацко (Угерске-Градиште) 2:1 Теплице (Теплице)
    15.10.2022 1' -90' Теплице (Теплице) 0:2 Динамо (Ческе-Будеевице)
    08.10.2022 1' -90' Градец-Кралове (Градец-Кралове) 4:1 Теплице (Теплице)
    02.10.2022 1' -90' Теплице (Теплице) 5:1 Пардубице (Пардубице)
    17.09.2022 1' -90' Зброевка (Брно) 2:2 Теплице (Теплице)
    10.09.2022 1' -90' Теплице (Теплице) 2:2 Спарта (Прага)
    03.09.2022 1' -90' Теплице (Теплице) 3:2 Яблонец (Яблонец-над-Нисоу)
    45'
    31.08.2022 1' -90' Славия (Прага) 6:0 Теплице (Теплице)
    27.08.2022 1' -90' Теплице (Теплице) 0:0 Фастав (Злин)
    20.08.2022 1' -90' Баник (Острава) 1:2 Теплице (Теплице)
    33'
    06.08.2022 59' -90' Слован (Либерец) 5:1 Теплице (Теплице)
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