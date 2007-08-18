Марсель Шид - статистика
#24 | Нападающий
|Имя
|Марсель
|Фамилия
|Шид
|Команда
|Ганза
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|28 июля 1983 (39 лет)
|Рост
|172
|Вес
|71
|Имя
|Марсель
|Фамилия
|Шид
|Команда
|Ганза
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|28 июля 1983 (39 лет)
|Рост
|172
|Вес
|71
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Ганза
|2
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|16.12.2007
|Был в запасе
|Ганза (Росток)
|2:0
|Бохум (Бохум)
|01.09.2007
|Был в запасе
|Ганза (Росток)
|0:1
|Боруссия (Дортмунд)
|26.08.2007
|1' -90'
|Айнтрахт (Франкфурт)
|1:0
|Ганза (Росток)
|18.08.2007
|1' -90'
|Ганза (Росток)
|1:2
|Нюрнберг (Нюрнберг)