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    Марсель Шид - статистика

    #24 | Нападающий
    Имя Марсель
    Фамилия Шид
    Команда Ганза
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 28 июля 1983 (39 лет)
    Рост 172
    Вес 71
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Ганза 2 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    16.12.2007 Был в запасе Ганза (Росток) 2:0 Бохум (Бохум)
    01.09.2007 Был в запасе Ганза (Росток) 0:1 Боруссия (Дортмунд)
    26.08.2007 1' -90' Айнтрахт (Франкфурт) 1:0 Ганза (Росток)
    18.08.2007 1' -90' Ганза (Росток) 1:2 Нюрнберг (Нюрнберг)
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