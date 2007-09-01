Амир Шапурзадех - статистика
#18 | Нападающий
|Имя
|Амир
|Фамилия
|Шапурзадех
|Команда
|Ганза
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|19 сентября 1982 (40 лет)
|Рост
|178
|Вес
|74
|Имя
|Амир
|Фамилия
|Шапурзадех
|Команда
|Ганза
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|19 сентября 1982 (40 лет)
|Рост
|178
|Вес
|74
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Ганза
|6
|0
|0
|3
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|15.03.2008
|Был в запасе
|Ганза (Росток)
|0:0
|Герта (Берлин)
|01.03.2008
|1' -90'
|Ганза (Росток)
|1:1
|Арминия (Билефельд)
|09.02.2008
|1' -90'
|Нюрнберг (Нюрнберг)
|1:1
|Ганза (Росток)
|16.12.2007
|1' -90'
|Ганза (Росток)
|2:0
|Бохум (Бохум)
|30.11.2007
|Был в запасе
|Ганза (Росток)
|0:3
|Ганновер-96 (Ганновер)
|25.11.2007
|Был в запасе
|Гамбург (Гамбург)
|2:0
|Ганза (Росток)
|03.11.2007
|Был в запасе
|Вердер (Бремен)
|1:0
|Ганза (Росток)
|27.10.2007
|1' -90'
|Ганза (Росток)
|0:0
|Карлсруэ (Карлсруэ)
|15.09.2007
|1' -90'
|Арминия (Билефельд)
|4:2
|Ганза (Росток)
|01.09.2007
|1' -90'
|Ганза (Росток)
|0:1
|Боруссия (Дортмунд)