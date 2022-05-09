|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Реал Солт-Лейк
|2
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|14.07.2022
|68' -90'
|Атланта Юнайтед (Атланта)
|2:1
|Реал Солт-Лейк (Солт-Лейк-Сити)
|10.07.2022
|Был в запасе
|Реал Солт-Лейк (Солт-Лейк-Сити)
|2:2
|Колорадо (Денвер)
|05.06.2022
|Был в запасе
|Ванкувер Уайткепс (Ванкувер)
|2:1
|Реал Солт-Лейк (Солт-Лейк-Сити)
|29.05.2022
|Был в запасе
|Реал Солт-Лейк (Солт-Лейк-Сити)
|3:0
|Хьюстон (Хьюстон)
|22.05.2022
|87' -90'
|Монреаль Импакт (Монреаль)
|1:2
|Реал Солт-Лейк (Солт-Лейк-Сити)
|15.05.2022
|Был в запасе
|Реал Солт-Лейк (Солт-Лейк-Сити)
|2:1
|Остин (Остин)
|09.05.2022
|Был в запасе
|Нэшвилл (Нэшвилл)
|2:0
|Реал Солт-Лейк (Солт-Лейк-Сити)