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    Себастьян Ханге - статистика

    #11 | Нападающий
    Имя Себастьян
    Фамилия Ханге
    Команда Виктория 1889
    Состав Молодежный
    Родной город Магдебург
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 11 марта 1978 (44 года)
    Рост 189
    Вес 85
    Статистика по турнирам
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