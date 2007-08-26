Себастьян Ханге - статистика
#11 | Нападающий
|Имя
|Себастьян
|Фамилия
|Ханге
|Команда
|Виктория 1889
|Состав
|Молодежный
|Родной город
|Магдебург
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|11 марта 1978 (44 года)
|Рост
|189
|Вес
|85
|Имя
|Себастьян
|Фамилия
|Ханге
|Команда
|Виктория 1889
|Состав
|Молодежный
|Родной город
|Магдебург
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|11 марта 1978 (44 года)
|Рост
|189
|Вес
|85
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Ганза
|10
|3
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|01.02.2008
|1' -90'
|Ганза (Росток)
|1:2
|Бавария (Мюнхен)
|16.12.2007
|1' -90'
|Ганза (Росток)
|2:0
|Бохум (Бохум)
|30.11.2007
|1' -90'
|Ганза (Росток)
|0:3
|Ганновер-96 (Ганновер)
|03.11.2007
|Был в запасе
|Вердер (Бремен)
|1:0
|Ганза (Росток)
|27.10.2007
|1' -90'
|Ганза (Росток)
|0:0
|Карлсруэ (Карлсруэ)
|20.10.2007
|1' -90'
|Ганза (Росток)
|1:1
|Шальке-04 (Гельзенкирхен)
|25.09.2007
|1' -90'
|Герта (Берлин)
|1:3
|Ганза (Росток)
|22.09.2007
|1' -90'
|Ганза (Росток)
|2:0
|Дуйсбург (Дуйсбург)
|15.09.2007
|1' -90'
|Арминия (Билефельд)
|4:2
|Ганза (Росток)
|26.08.2007
|1' -90'
|Айнтрахт (Франкфурт)
|1:0
|Ганза (Росток)
|18.08.2007
|1' -90'
|Ганза (Росток)
|1:2
|Нюрнберг (Нюрнберг)
|11.08.2007
|Был в запасе
|Бавария (Мюнхен)
|3:0
|Ганза (Росток)