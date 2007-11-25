Фин Бартелс - статистика
#27 | Полузащитник
|Имя
|Фин
|Фамилия
|Бартелс
|Команда
|Ганза
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|7 февраля 1987 (36 лет)
|Рост
|175
|Вес
|65
|Имя
|Фин
|Фамилия
|Бартелс
|Команда
|Ганза
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|7 февраля 1987 (36 лет)
|Рост
|175
|Вес
|65
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Ганза
|7
|1
|0
|2
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|28.03.2008
|1' -90'
|Ганза (Росток)
|0:1
|Вольфсбург (Вольфсбург)
|15.03.2008
|1' -90'
|Ганза (Росток)
|0:0
|Герта (Берлин)
|01.03.2008
|1' -90'
|Ганза (Росток)
|1:1
|Арминия (Билефельд)
|09.02.2008
|1' -90'
|Нюрнберг (Нюрнберг)
|1:1
|Ганза (Росток)
|01.02.2008
|1' -90'
|Ганза (Росток)
|1:2
|Бавария (Мюнхен)
|16.12.2007
|Был в запасе
|Ганза (Росток)
|2:0
|Бохум (Бохум)
|30.11.2007
|1' -90'
|Ганза (Росток)
|0:3
|Ганновер-96 (Ганновер)
|25.11.2007
|1' -90'
|Гамбург (Гамбург)
|2:0
|Ганза (Росток)