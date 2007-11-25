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    Фин Бартелс - статистика

    #27 | Полузащитник
    Имя Фин
    Фамилия Бартелс
    Команда Ганза
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 7 февраля 1987 (36 лет)
    Рост 175
    Вес 65
    Статистика по турнирам
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