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    Каи Бюлов - статистика

    #31 | Защитник
    Имя Каи
    Фамилия Бюлов
    Команда Ганза
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 31 мая 1986 (36 лет)
    Рост 188
    Вес 77
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Ганза 13 2 0 2 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    28.03.2008 1' -90' Ганза (Росток) 0:1 Вольфсбург (Вольфсбург)
    15.03.2008 1' -90' Ганза (Росток) 0:0 Герта (Берлин)
    01.03.2008 1' -90' Ганза (Росток) 1:1 Арминия (Билефельд)
    09.02.2008 1' -90' Нюрнберг (Нюрнберг) 1:1 Ганза (Росток)
    16.12.2007 1' -90' Ганза (Росток) 2:0 Бохум (Бохум)
    30.11.2007 Был в запасе Ганза (Росток) 0:3 Ганновер-96 (Ганновер)
    25.11.2007 Был в запасе Гамбург (Гамбург) 2:0 Ганза (Росток)
    03.11.2007 1' -90' Вердер (Бремен) 1:0 Ганза (Росток)
    27.10.2007 1' -90' Ганза (Росток) 0:0 Карлсруэ (Карлсруэ)
    20.10.2007 1' -90' Ганза (Росток) 1:1 Шальке-04 (Гельзенкирхен)
    25.09.2007 1' -90' Герта (Берлин) 1:3 Ганза (Росток)
    22.09.2007 1' -90' Ганза (Росток) 2:0 Дуйсбург (Дуйсбург)
    15.09.2007 1' -90' Арминия (Билефельд) 4:2 Ганза (Росток)
    01.09.2007 1' -90' Ганза (Росток) 0:1 Боруссия (Дортмунд)
    26.08.2007 Был в запасе Айнтрахт (Франкфурт) 1:0 Ганза (Росток)
    11.08.2007 1' -90' Бавария (Мюнхен) 3:0 Ганза (Росток)
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