Каи Бюлов - статистика
#31 | Защитник
|Имя
|Каи
|Фамилия
|Бюлов
|Команда
|Ганза
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|31 мая 1986 (36 лет)
|Рост
|188
|Вес
|77
|Имя
|Каи
|Фамилия
|Бюлов
|Команда
|Ганза
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|31 мая 1986 (36 лет)
|Рост
|188
|Вес
|77
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Ганза
|13
|2
|0
|2
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|28.03.2008
|1' -90'
|Ганза (Росток)
|0:1
|Вольфсбург (Вольфсбург)
|15.03.2008
|1' -90'
|Ганза (Росток)
|0:0
|Герта (Берлин)
|01.03.2008
|1' -90'
|Ганза (Росток)
|1:1
|Арминия (Билефельд)
|09.02.2008
|1' -90'
|Нюрнберг (Нюрнберг)
|1:1
|Ганза (Росток)
|16.12.2007
|1' -90'
|Ганза (Росток)
|2:0
|Бохум (Бохум)
|30.11.2007
|Был в запасе
|Ганза (Росток)
|0:3
|Ганновер-96 (Ганновер)
|25.11.2007
|Был в запасе
|Гамбург (Гамбург)
|2:0
|Ганза (Росток)
|03.11.2007
|1' -90'
|Вердер (Бремен)
|1:0
|Ганза (Росток)
|27.10.2007
|1' -90'
|Ганза (Росток)
|0:0
|Карлсруэ (Карлсруэ)
|20.10.2007
|1' -90'
|Ганза (Росток)
|1:1
|Шальке-04 (Гельзенкирхен)
|25.09.2007
|1' -90'
|Герта (Берлин)
|1:3
|Ганза (Росток)
|22.09.2007
|1' -90'
|Ганза (Росток)
|2:0
|Дуйсбург (Дуйсбург)
|15.09.2007
|1' -90'
|Арминия (Билефельд)
|4:2
|Ганза (Росток)
|01.09.2007
|1' -90'
|Ганза (Росток)
|0:1
|Боруссия (Дортмунд)
|26.08.2007
|Был в запасе
|Айнтрахт (Франкфурт)
|1:0
|Ганза (Росток)
|11.08.2007
|1' -90'
|Бавария (Мюнхен)
|3:0
|Ганза (Росток)