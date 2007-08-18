Мораис Диего - статистика
#23 | Защитник
|Имя
|Мораис
|Фамилия
|Диего
|Команда
|Ганза
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|11 февраля 1983 (40 лет)
|Рост
|186
|Вес
|76
|Имя
|Мораис
|Фамилия
|Диего
|Команда
|Ганза
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|11 февраля 1983 (40 лет)
|Рост
|186
|Вес
|76
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Ганза
|4
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|16.12.2007
|1' -90'
|Ганза (Росток)
|2:0
|Бохум (Бохум)
|30.11.2007
|Был в запасе
|Ганза (Росток)
|0:3
|Ганновер-96 (Ганновер)
|03.11.2007
|Был в запасе
|Вердер (Бремен)
|1:0
|Ганза (Росток)
|25.09.2007
|1' -90'
|Герта (Берлин)
|1:3
|Ганза (Росток)
|15.09.2007
|Был в запасе
|Арминия (Билефельд)
|4:2
|Ганза (Росток)
|01.09.2007
|1' -90'
|Ганза (Росток)
|0:1
|Боруссия (Дортмунд)
|26.08.2007
|1' -90'
|Айнтрахт (Франкфурт)
|1:0
|Ганза (Росток)
|18.08.2007
|Был в запасе
|Ганза (Росток)
|1:2
|Нюрнберг (Нюрнберг)