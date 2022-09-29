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    Rodrigo Moledo - статистика

    #4 | Нападающий
    Имя Rodrigo Moledo
    Позиция Нападающий
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Интернасьонал 19 0 0 3 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    09.11.2022 1' -90' Сан-Паулу (Сан-Паулу) 0:1 Интернасьонал (Порту-Алегри)
    41'
    06.11.2022 84' -90' Интернасьонал (Порту-Алегри) 2:0 Атлетико Паранаэнсе (Куритиба)
    02.11.2022 1' -90' Америка Минейро (Белу-Оризонти) 1:0 Интернасьонал (Порту-Алегри)
    27.10.2022 1' -90' Интернасьонал (Порту-Алегри) 2:1 Сеара (Форталеза)
    24.10.2022 1' -90' Коритиба (Коритиба) 1:1 Интернасьонал (Порту-Алегри)
    17.10.2022 1' -90' Ботафого (Рио-де-Жанейро) 0:1 Интернасьонал (Порту-Алегри)
    38'
    09.10.2022 1' -90' Интернасьонал (Порту-Алегри) 4:2 Гойас (Гояния)
    06.10.2022 66' -90' Фламенго (Рио-де-Жанейро) 0:0 Интернасьонал (Порту-Алегри)
    01.10.2022 1' -90' Интернасьонал (Порту-Алегри) 1:0 Сантос (Сан-Паулу)
    29.09.2022 Был в запасе Интернасьонал (Порту-Алегри) 0:0 Брагантино (Сан-Паулу)
    20.09.2022 85' -90' Атлетико Гойяненсе (Гояния) 1:2 Интернасьонал (Порту-Алегри)
    10.09.2022 Был в запасе Интернасьонал (Порту-Алегри) 1:0 Куяба (Куяба)
    04.09.2022 Был в запасе Коринтианс (Сан-Паулу) 2:2 Интернасьонал (Порту-Алегри)
    24.07.2022 Был в запасе Палмейрас (Сан-Паулу) 2:1 Интернасьонал (Порту-Алегри)
    21.07.2022 1' -90' Интернасьонал (Порту-Алегри) 3:3 Сан-Паулу (Сан-Паулу)
    62'
    12.07.2022 1' -90' Интернасьонал (Порту-Алегри) 1:0 Америка Минейро (Белу-Оризонти)
    03.07.2022 1' -90' Сеара (Форталеза) 1:1 Интернасьонал (Порту-Алегри)
    25.06.2022 1' -77' Интернасьонал (Порту-Алегри) 3:0 Коритиба (Коритиба)
    20.06.2022 Был в запасе Интернасьонал (Порту-Алегри) 2:3 Ботафого (Рио-де-Жанейро)
    16.06.2022 85' -90' Гойас (Гояния) 1:2 Интернасьонал (Порту-Алегри)
    12.06.2022 85' -90' Интернасьонал (Порту-Алегри) 3:1 Фламенго (Рио-де-Жанейро)
    02.05.2022 1' -12' Интернасьонал (Порту-Алегри) 0:0 Аваи (Флорианополис)
    24.04.2022 1' -90' Флуминенсе (Рио-де-Жанейро) 0:1 Интернасьонал (Порту-Алегри)
    18.04.2022 1' -90' Интернасьонал (Порту-Алегри) 2:1 Форталеза (Форталеза)
    10.04.2022 Был в запасе Атлетико Минейро (Белу-Оризонти) 2:0 Интернасьонал (Порту-Алегри)
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