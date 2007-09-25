Кристиан Ран - статистика
#15 | Защитник
|Имя
|Кристиан
|Фамилия
|Ран
|Команда
|Санкт-Паули
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|15 июня 1979 (43 года)
|Рост
|185
|Вес
|83
|Имя
|Кристиан
|Фамилия
|Ран
|Команда
|Санкт-Паули
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|15 июня 1979 (43 года)
|Рост
|185
|Вес
|83
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Ганза
|15
|2
|0
|4
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|01.03.2008
|1' -90'
|Ганза (Росток)
|1:1
|Арминия (Билефельд)
|09.02.2008
|1' -90'
|Нюрнберг (Нюрнберг)
|1:1
|Ганза (Росток)
|01.02.2008
|1' -90'
|Ганза (Росток)
|1:2
|Бавария (Мюнхен)
|16.12.2007
|1' -90'
|Ганза (Росток)
|2:0
|Бохум (Бохум)
|30.11.2007
|1' -90'
|Ганза (Росток)
|0:3
|Ганновер-96 (Ганновер)
|25.11.2007
|1' -90'
|Гамбург (Гамбург)
|2:0
|Ганза (Росток)
|03.11.2007
|1' -90'
|Вердер (Бремен)
|1:0
|Ганза (Росток)
|27.10.2007
|1' -90'
|Ганза (Росток)
|0:0
|Карлсруэ (Карлсруэ)
|20.10.2007
|1' -90'
|Ганза (Росток)
|1:1
|Шальке-04 (Гельзенкирхен)
|25.09.2007
|1' -90'
|Герта (Берлин)
|1:3
|Ганза (Росток)
|22.09.2007
|1' -90'
|Ганза (Росток)
|2:0
|Дуйсбург (Дуйсбург)
|15.09.2007
|1' -90'
|Арминия (Билефельд)
|4:2
|Ганза (Росток)
|01.09.2007
|1' -90'
|Ганза (Росток)
|0:1
|Боруссия (Дортмунд)
|18.08.2007
|1' -90'
|Ганза (Росток)
|1:2
|Нюрнберг (Нюрнберг)
|11.08.2007
|1' -90'
|Бавария (Мюнхен)
|3:0
|Ганза (Росток)