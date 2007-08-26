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    Йорг Хахнель - статистика

    #21 | Вратарь
    Имя Йорг
    Фамилия Хахнель
    Команда Ганза
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Вратарь
    Дата рождения 11 января 1982 (41 год)
    Рост 186
    Вес 84
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Ганза 1 0 0 0 0
    Арминия 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    15.03.2008 Был в запасе Ганза (Росток) 0:0 Герта (Берлин)
    01.03.2008 1' -90' Ганза (Росток) 1:1 Арминия (Билефельд)
    01.02.2008 Был в запасе Ганза (Росток) 1:2 Бавария (Мюнхен)
    16.12.2007 1' -90' Ганза (Росток) 2:0 Бохум (Бохум)
    30.11.2007 Был в запасе Ганза (Росток) 0:3 Ганновер-96 (Ганновер)
    25.11.2007 Был в запасе Гамбург (Гамбург) 2:0 Ганза (Росток)
    03.11.2007 Был в запасе Вердер (Бремен) 1:0 Ганза (Росток)
    15.09.2007 Был в запасе Арминия (Билефельд) 4:2 Ганза (Росток)
    01.09.2007 Был в запасе Ганза (Росток) 0:1 Боруссия (Дортмунд)
    26.08.2007 Был в запасе Айнтрахт (Франкфурт) 1:0 Ганза (Росток)
    18.08.2007 Был в запасе Ганза (Росток) 1:2 Нюрнберг (Нюрнберг)
    11.08.2007 Был в запасе Бавария (Мюнхен) 3:0 Ганза (Росток)
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