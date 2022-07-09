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    Bjorn Utvik - статистика

    #4 | Нападающий
    Имя Bjorn Utvik
    Позиция Нападающий
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Сарпсборг 08 20 0 1 2 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    16.10.2022 84' -90' Викинг (Ставангер) 0:1 Сарпсборг 08 (Сарпсборг)
    08.10.2022 Был в запасе Сарпсборг 08 (Сарпсборг) 4:0 Хаугесунд (Хаугесунд)
    02.10.2022 Был в запасе Сандефьорд (Сандефьорд) 1:1 Сарпсборг 08 (Сарпсборг)
    20.08.2022 1' -90' Одд (Шиен) 1:0 Сарпсборг 08 (Сарпсборг)
    12.08.2022 1' -90' Сарпсборг 08 (Сарпсборг) 1:4 Буде-Глимт (Буде)
    07.08.2022 1' -76' Стремсгодсет (Драммен) 3:1 Сарпсборг 08 (Сарпсборг)
    31.07.2022 1' -90' Сарпсборг 08 (Сарпсборг) 0:2 Лиллестрем (Лиллестрем)
    75'
    24.07.2022 1' -90' Хаугесунд (Хаугесунд) 3:1 Сарпсборг 08 (Сарпсборг)
    17.07.2022 1' -90' Сарпсборг 08 (Сарпсборг) 0:1 Волеренга (Осло)
    09.07.2022 1' -85' Буде-Глимт (Буде) 4:1 Сарпсборг 08 (Сарпсборг)
    03.07.2022 1' -90' Сарпсборг 08 (Сарпсборг) 4:3 Сандефьорд (Сандефьорд)
    26.06.2022 1' -90' ХамКам (Хамар) 3:2 Сарпсборг 08 (Сарпсборг)
    18.06.2022 1' -90' Сарпсборг 08 (Сарпсборг) 5:1 Стремсгодсет (Драммен)
    13'
    29.05.2022 1' -90' Йерв (Гримстад) 0:5 Сарпсборг 08 (Сарпсборг)
    26.05.2022 1' -90' Сарпсборг 08 (Сарпсборг) 1:2 Мольде (Мольде)
    22.05.2022 1' -90' Сарпсборг 08 (Сарпсборг) 1:2 Олесунн (Олесунн)
    16.05.2022 1' -90' Лиллестрем (Лиллестрем) 1:0 Сарпсборг 08 (Сарпсборг)
    9'
    07.05.2022 1' -90' Сарпсборг 08 (Сарпсборг) 1:0 Одд (Шиен)
    24.04.2022 1' -89' Тромсе (Тромсе) 2:5 Сарпсборг 08 (Сарпсборг)
    18.04.2022 1' -72' Сарпсборг 08 (Сарпсборг) 1:1 Русенборг (Тронхейм)
    10.04.2022 1' -90' Кристиансунн (Кристиансунн) 2:3 Сарпсборг 08 (Сарпсборг)
    03.04.2022 1' -90' Сарпсборг 08 (Сарпсборг) 0:1 Викинг (Ставангер)
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