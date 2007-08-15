|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Мидлсбро
|3
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|12.01.2008
|Был в запасе
|Мидлсбро (Миддлсбро)
|1:1
|Ливерпуль (Ливерпуль)
|22.12.2007
|Был в запасе
|Мидлсбро (Миддлсбро)
|1:2
|Вест Хэм (Лондон)
|09.12.2007
|Был в запасе
|Мидлсбро (Миддлсбро)
|2:1
|Арсенал (Лондон)
|27.10.2007
|Был в запасе
|Манчестер Юнайтед (Манчестер)
|4:1
|Мидлсбро (Миддлсбро)
|22.09.2007
|1' -90'
|Мидлсбро (Миддлсбро)
|2:2
|Сандерленд (Сандерленд)
|15.09.2007
|Был в запасе
|Вест Хэм (Лондон)
|3:0
|Мидлсбро (Миддлсбро)
|01.09.2007
|1' -90'
|Мидлсбро (Миддлсбро)
|2:0
|Бирмингем Сити (Бирмингем)
|26.08.2007
|Был в запасе
|Мидлсбро (Миддлсбро)
|2:2
|Ньюкасл (Ньюкасл-апон-Тайн)
|18.08.2007
|Был в запасе
|Фулхэм (Лондон)
|1:2
|Мидлсбро (Миддлсбро)
|15.08.2007
|1' -90'
|Уиган Атлетик (Уиган)
|1:0
|Мидлсбро (Миддлсбро)