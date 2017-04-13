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    Джонатан Вудгейт - посты

    Защитник
    Имя Джонатан
    Фамилия Вудгейт
    Команда Завершил карьеру
    Родной город Нанторп
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 22 января 1980 (43 года)
    Рост 183
    Вес 80
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