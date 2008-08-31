Дэвид Коннолли - статистика
#22 | Нападающий
|Имя
|Дэвид
|Фамилия
|Коннолли
|Команда
|Портсмут
|Состав
|Основной
|Родной город
|Уиллесден
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|6 июня 1977 (45 лет)
|Рост
|175
|Имя
|Дэвид
|Фамилия
|Коннолли
|Команда
|Портсмут
|Состав
|Основной
|Родной город
|Уиллесден
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|6 июня 1977 (45 лет)
|Рост
|175
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Сандерленд
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|31.08.2008
|1' -90'
|Сандерленд (Сандерленд)
|0:3
|Манчестер Сити (Манчестер)