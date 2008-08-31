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    Дэвид Коннолли - статистика

    #22 | Нападающий
    Имя Дэвид
    Фамилия Коннолли
    Команда Портсмут
    Состав Основной
    Родной город Уиллесден
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 6 июня 1977 (45 лет)
    Рост 175
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Сандерленд 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    31.08.2008 1' -90' Сандерленд (Сандерленд) 0:3 Манчестер Сити (Манчестер)
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