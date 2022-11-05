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    Giannis Bouzoukis - статистика

    #18 | Нападающий
    Имя Giannis Bouzoukis
    Позиция Нападающий
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Панетоликос 7 0 0 0 0
    ОФИ 7 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    26.02.2023 80' -90' Левадиакос (Левадия) 0:0 Панетоликос (Агринио)
    19.02.2023 88' -90' Панетоликос (Агринио) 1:0 Ионикос (Никея)
    13.02.2023 83' -90' Олимпиакос (Пирей) 6:1 Панетоликос (Агринио)
    05.02.2023 79' -90' Панетоликос (Агринио) 0:0 Астерас (Триполис)
    28.01.2023 86' -90' Волос (Волос) 2:3 Панетоликос (Агринио)
    20.01.2023 72' -90' Панетоликос (Агринио) 1:1 ПАС (Яннина)
    15.01.2023 74' -90' АЕК (Афины) 4:1 Панетоликос (Агринио)
    14.11.2022 1' -62' ОФИ (Ираклион) 2:1 Левадиакос (Левадия)
    09.11.2022 Был в запасе АЕК (Афины) 3:0 ОФИ (Ираклион)
    05.11.2022 25' -90' ОФИ (Ираклион) 0:2 Ионикос (Никея)
    30.10.2022 Был в запасе Арис (Салоники) 1:1 ОФИ (Ираклион)
    02.10.2022 57' -90' Астерас (Триполис) 2:0 ОФИ (Ираклион)
    10.09.2022 1' -90' ОФИ (Ираклион) 1:2 Панетоликос (Агринио)
    04.09.2022 1' -59' Волос (Волос) 0:1 ОФИ (Ираклион)
    28.08.2022 46' -90' ОФИ (Ираклион) 0:2 Панатинаикос (Афины)
    20.08.2022 1' -56' Атромитос (Перистери) 3:1 ОФИ (Ираклион)
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