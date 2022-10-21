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    Hannes Van Der Bruggen - статистика

    #14 | Нападающий
    Имя Hannes Van Der Bruggen
    Позиция Нападающий
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Серкль Брюгге 15 0 1 3 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    04.03.2023 64' -90' Серкль Брюгге (Брюгге) 3:1 Серен (Серен)
    25.02.2023 Был в запасе Эйпен (Эйпен) 2:2 Серкль Брюгге (Брюгге)
    19.02.2023 83' -90' Серкль Брюгге (Брюгге) 2:2 Брюгге (Брюгге)
    10.02.2023 85' -90' Оуд-Хеверли (Левен) 0:0 Серкль Брюгге (Брюгге)
    04.02.2023 Был в запасе Серкль Брюгге (Брюгге) 1:1 Стандард (Льеж)
    29.01.2023 Был в запасе Серкль Брюгге (Брюгге) 3:2 Гент (Гент)
    12.11.2022 87' -90' Сент-Труйден (Брюссель) 0:1 Серкль Брюгге (Брюгге)
    05.11.2022 Был в запасе Серкль Брюгге (Брюгге) 2:1 Оуд-Хеверли (Левен)
    29.10.2022 Был в запасе Кортрейк (Кортрейк) 1:1 Серкль Брюгге (Брюгге)
    21.10.2022 78' -90' Серкль Брюгге (Брюгге) 4:1 Шарлеруа (Шарлеруа)
    18.10.2022 Был в запасе Серен (Серен) 0:1 Серкль Брюгге (Брюгге)
    15.10.2022 81' -90' Серкль Брюгге (Брюгге) 5:1 Эйпен (Эйпен)
    09.10.2022 Был в запасе Юнион СЖ (Брюссель) 2:1 Серкль Брюгге (Брюгге)
    02.10.2022 46' -90' Гент (Гент) 3:4 Серкль Брюгге (Брюгге)
    66'
    17.09.2022 1' -63' Серкль Брюгге (Брюгге) 2:2 Остенде (Остенде)
    44'
    11.09.2022 1' -46' Серкль Брюгге (Брюгге) 0:2 Антверпен (Антверпен)
    45'
    02.09.2022 1' -69' Брюгге (Брюгге) 4:0 Серкль Брюгге (Брюгге)
    27.08.2022 1' -90' Серкль Брюгге (Брюгге) 1:1 Зюлте-Варегем (Варегем)
    20.08.2022 Был в запасе Генк (Генк) 2:1 Серкль Брюгге (Брюгге)
    13.08.2022 87' -90' Серкль Брюгге (Брюгге) 0:0 Мехелен (Мехелен)
    07.08.2022 1' -46' Стандард (Льеж) 2:0 Серкль Брюгге (Брюгге)
    30.07.2022 1' -78' Серкль Брюгге (Брюгге) 1:0 Андерлехт (Брюссель)
    24.07.2022 1' -60' Вестерло (Вестерло) 2:0 Серкль Брюгге (Брюгге)
    53'
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