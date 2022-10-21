|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Серкль Брюгге
|15
|0
|1
|3
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|04.03.2023
|64' -90'
|Серкль Брюгге (Брюгге)
|3:1
|Серен (Серен)
|25.02.2023
|Был в запасе
|Эйпен (Эйпен)
|2:2
|Серкль Брюгге (Брюгге)
|19.02.2023
|83' -90'
|Серкль Брюгге (Брюгге)
|2:2
|Брюгге (Брюгге)
|10.02.2023
|85' -90'
|Оуд-Хеверли (Левен)
|0:0
|Серкль Брюгге (Брюгге)
|04.02.2023
|Был в запасе
|Серкль Брюгге (Брюгге)
|1:1
|Стандард (Льеж)
|29.01.2023
|Был в запасе
|Серкль Брюгге (Брюгге)
|3:2
|Гент (Гент)
|12.11.2022
|87' -90'
|Сент-Труйден (Брюссель)
|0:1
|Серкль Брюгге (Брюгге)
|05.11.2022
|Был в запасе
|Серкль Брюгге (Брюгге)
|2:1
|Оуд-Хеверли (Левен)
|29.10.2022
|Был в запасе
|Кортрейк (Кортрейк)
|1:1
|Серкль Брюгге (Брюгге)
|21.10.2022
|78' -90'
|Серкль Брюгге (Брюгге)
|4:1
|Шарлеруа (Шарлеруа)
|18.10.2022
|Был в запасе
|Серен (Серен)
|0:1
|Серкль Брюгге (Брюгге)
|15.10.2022
|81' -90'
|Серкль Брюгге (Брюгге)
|5:1
|Эйпен (Эйпен)
|09.10.2022
|Был в запасе
|Юнион СЖ (Брюссель)
|2:1
|Серкль Брюгге (Брюгге)
|02.10.2022
|46' -90'
|Гент (Гент)
|3:4
|Серкль Брюгге (Брюгге)
|66'
|17.09.2022
|1' -63'
|Серкль Брюгге (Брюгге)
|2:2
|Остенде (Остенде)
|44'
|11.09.2022
|1' -46'
|Серкль Брюгге (Брюгге)
|0:2
|Антверпен (Антверпен)
|45'
|02.09.2022
|1' -69'
|Брюгге (Брюгге)
|4:0
|Серкль Брюгге (Брюгге)
|27.08.2022
|1' -90'
|Серкль Брюгге (Брюгге)
|1:1
|Зюлте-Варегем (Варегем)
|20.08.2022
|Был в запасе
|Генк (Генк)
|2:1
|Серкль Брюгге (Брюгге)
|13.08.2022
|87' -90'
|Серкль Брюгге (Брюгге)
|0:0
|Мехелен (Мехелен)
|07.08.2022
|1' -46'
|Стандард (Льеж)
|2:0
|Серкль Брюгге (Брюгге)
|30.07.2022
|1' -78'
|Серкль Брюгге (Брюгге)
|1:0
|Андерлехт (Брюссель)
|24.07.2022
|1' -60'
|Вестерло (Вестерло)
|2:0
|Серкль Брюгге (Брюгге)
|53'