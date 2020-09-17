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    Gelson Dala - статистика

    #10 | Нападающий
    Имя Gelson Dala
    Позиция Нападающий
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Риу Аве 2 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    01.10.2020 85' -90' Риу Аве (Вила-ду-Конди) 2:2
    (8:9)п    		 Милан (Милан)
    17.09.2020 75' -90' Борац (Баня-Лука) 0:2 Риу Аве (Вила-ду-Конди)
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