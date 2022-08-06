|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Сент-Миррен
|11
|1
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|29.10.2022
|1' -46'
|Хиберниан (Эдинбург)
|3:0
|Сент-Миррен (Пейсли)
|45'
|22.10.2022
|1' -90'
|Сент-Миррен (Пейсли)
|2:1
|Данди Юнайтед (Данди)
|15.10.2022
|86' -90'
|Сент-Миррен (Пейсли)
|0:0
|Килмарнок (Килмарнок)
|08.10.2022
|74' -90'
|Рейнджерс (Глазго)
|4:0
|Сент-Миррен (Пейсли)
|18.09.2022
|68' -90'
|Сент-Миррен (Пейсли)
|2:0
|Селтик (Глазго)
|03.09.2022
|1' -59'
|Сент-Джонстон (Перт)
|3:0
|Сент-Миррен (Пейсли)
|27.08.2022
|1' -90'
|Сент-Миррен (Пейсли)
|1:0
|Хиберниан (Эдинбург)
|20.08.2022
|1' -90'
|Данди Юнайтед (Данди)
|0:3
|Сент-Миррен (Пейсли)
|13.08.2022
|1' -90'
|Сент-Миррен (Пейсли)
|1:0
|Росс Каунти (Дингволл)
|51'
|06.08.2022
|1' -90'
|Абердин (Абердин)
|4:1
|Сент-Миррен (Пейсли)
|31.07.2022
|52' -90'
|Сент-Миррен (Пейсли)
|0:1
|Мазервелл (Мазервелл)