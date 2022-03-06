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    Kostas Lamprou - статистика

    #1 | Нападающий
    Имя Kostas Lamprou
    Позиция Нападающий
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Зволле 34 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    15.05.2022 1' -90' Зволле (Зволле) 1:2 ПСВ (Эйндховен)
    11.05.2022 1' -90' Спарта (Роттердам) 2:0 Зволле (Зволле)
    07.05.2022 1' -90' Зволле (Зволле) 1:1 Утрехт (Утрехт)
    30.04.2022 1' -90' Аякс (Амстердам) 3:0 Зволле (Зволле)
    23.04.2022 1' -90' РКС Ваалвейк (Ваалвейк) 0:2 Зволле (Зволле)
    10.04.2022 1' -90' Зволле (Зволле) 2:1 АЗ Алкмаар (Алкмаар)
    03.04.2022 1' -90' Зволле (Зволле) 0:1 Гоу Эхед Иглс (Девентер)
    19.03.2022 1' -90' Твенте (Энсхеде) 1:0 Зволле (Зволле)
    13.03.2022 1' -90' Зволле (Зволле) 1:2 Фейеноорд (Роттердам)
    06.03.2022 1' -90' Фортуна (Ситтард) 0:1 Зволле (Зволле)
    26.02.2022 1' -90' Хераклес (Альмело) 2:0 Зволле (Зволле)
    20.02.2022 1' -90' Зволле (Зволле) 1:1 Гронинген (Гронинген)
    12.02.2022 1' -90' Камбур (Лиуварден) 3:4 Зволле (Зволле)
    43'
    05.02.2022 1' -90' Зволле (Зволле) 1:1 НЕК (Неймеген)
    22.01.2022 1' -90' Херенвен (Херенвен) 0:1 Зволле (Зволле)
    14.01.2022 1' -90' Зволле (Зволле) 2:0 Виллем II (Тилбург)
    21.12.2021 1' -90' Витесс (Арнем) 1:0 Зволле (Зволле)
    18.12.2021 1' -90' Зволле (Зволле) 1:3 Твенте (Энсхеде)
    11.12.2021 1' -90' Зволле (Зволле) 0:1 Фортуна (Ситтард)
    03.12.2021 1' -90' Гронинген (Гронинген) 1:1 Зволле (Зволле)
    27.11.2021 1' -90' Зволле (Зволле) 0:0 РКС Ваалвейк (Ваалвейк)
    21.11.2021 1' -90' Фейеноорд (Роттердам) 4:0 Зволле (Зволле)
    06.11.2021 1' -90' Зволле (Зволле) 1:2 Камбур (Лиуварден)
    30.10.2021 1' -90' АЗ Алкмаар (Алкмаар) 3:2 Зволле (Зволле)
    23.10.2021 1' -90' Зволле (Зволле) 1:0 Хераклес (Альмело)
    16.10.2021 1' -90' ПСВ (Эйндховен) 3:1 Зволле (Зволле)
    02.10.2021 1' -90' Зволле (Зволле) 0:1 Херенвен (Херенвен)
    25.09.2021 1' -90' Утрехт (Утрехт) 5:1 Зволле (Зволле)
    22.09.2021 1' -90' Зволле (Зволле) 1:1 Спарта (Роттердам)
    19.09.2021 1' -90' Гоу Эхед Иглс (Девентер) 1:0 Зволле (Зволле)
    11.09.2021 1' -90' Зволле (Зволле) 0:2 Аякс (Амстердам)
    28.08.2021 1' -89' Виллем II (Тилбург) 1:0 Зволле (Зволле)
    20.08.2021 1' -89' НЕК (Неймеген) 2:0 Зволле (Зволле)
    15.08.2021 1' -89' Зволле (Зволле) 0:1 Витесс (Арнем)
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