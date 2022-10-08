|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Панетоликос
|9
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|26.02.2023
|1' -90'
|Левадиакос (Левадия)
|0:0
|Панетоликос (Агринио)
|19.02.2023
|1' -90'
|Панетоликос (Агринио)
|1:0
|Ионикос (Никея)
|13.02.2023
|1' -90'
|Олимпиакос (Пирей)
|6:1
|Панетоликос (Агринио)
|05.02.2023
|1' -90'
|Панетоликос (Агринио)
|0:0
|Астерас (Триполис)
|28.01.2023
|Был в запасе
|Волос (Волос)
|2:3
|Панетоликос (Агринио)
|20.01.2023
|Был в запасе
|Панетоликос (Агринио)
|1:1
|ПАС (Яннина)
|06.11.2022
|Был в запасе
|Панетоликос (Агринио)
|0:0
|Левадиакос (Левадия)
|29.10.2022
|1' -90'
|Ионикос (Никея)
|1:1
|Панетоликос (Агринио)
|16.10.2022
|Был в запасе
|Астерас (Триполис)
|0:0
|Панетоликос (Агринио)
|08.10.2022
|Был в запасе
|Панетоликос (Агринио)
|2:3
|Волос (Волос)
|03.10.2022
|1' -90'
|ПАС (Яннина)
|1:4
|Панетоликос (Агринио)
|17.09.2022
|1' -90'
|Панетоликос (Агринио)
|0:2
|АЕК (Афины)
|10.09.2022
|1' -90'
|ОФИ (Ираклион)
|1:2
|Панетоликос (Агринио)
|04.09.2022
|1' -90'
|Атромитос (Перистери)
|1:1
|Панетоликос (Агринио)
|28.08.2022
|Был в запасе
|Панетоликос (Агринио)
|3:1
|Арис (Салоники)