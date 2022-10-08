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    Frederico Duarte - статистика

    #14 | Нападающий
    Имя Frederico Duarte
    Позиция Нападающий
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Панетоликос 9 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    26.02.2023 1' -90' Левадиакос (Левадия) 0:0 Панетоликос (Агринио)
    19.02.2023 1' -90' Панетоликос (Агринио) 1:0 Ионикос (Никея)
    13.02.2023 1' -90' Олимпиакос (Пирей) 6:1 Панетоликос (Агринио)
    05.02.2023 1' -90' Панетоликос (Агринио) 0:0 Астерас (Триполис)
    28.01.2023 Был в запасе Волос (Волос) 2:3 Панетоликос (Агринио)
    20.01.2023 Был в запасе Панетоликос (Агринио) 1:1 ПАС (Яннина)
    06.11.2022 Был в запасе Панетоликос (Агринио) 0:0 Левадиакос (Левадия)
    29.10.2022 1' -90' Ионикос (Никея) 1:1 Панетоликос (Агринио)
    16.10.2022 Был в запасе Астерас (Триполис) 0:0 Панетоликос (Агринио)
    08.10.2022 Был в запасе Панетоликос (Агринио) 2:3 Волос (Волос)
    03.10.2022 1' -90' ПАС (Яннина) 1:4 Панетоликос (Агринио)
    17.09.2022 1' -90' Панетоликос (Агринио) 0:2 АЕК (Афины)
    10.09.2022 1' -90' ОФИ (Ираклион) 1:2 Панетоликос (Агринио)
    04.09.2022 1' -90' Атромитос (Перистери) 1:1 Панетоликос (Агринио)
    28.08.2022 Был в запасе Панетоликос (Агринио) 3:1 Арис (Салоники)
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