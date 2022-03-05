|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Виллем II
|14
|0
|0
|3
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|15.05.2022
|1' -81'
|Виллем II (Тилбург)
|3:0
|Утрехт (Утрехт)
|11.05.2022
|1' -75'
|Камбур (Лиуварден)
|1:1
|Виллем II (Тилбург)
|07.05.2022
|1' -80'
|Виллем II (Тилбург)
|2:0
|Хераклес (Альмело)
|01.05.2022
|67' -90'
|ПСВ (Эйндховен)
|4:2
|Виллем II (Тилбург)
|24.04.2022
|85' -90'
|Виллем II (Тилбург)
|1:0
|Витесс (Арнем)
|08.04.2022
|1' -85'
|Гоу Эхед Иглс (Девентер)
|4:0
|Виллем II (Тилбург)
|02.04.2022
|46' -90'
|Фейеноорд (Роттердам)
|2:0
|Виллем II (Тилбург)
|51'
|20.03.2022
|1' -90'
|Виллем II (Тилбург)
|2:2
|АЗ Алкмаар (Алкмаар)
|13.03.2022
|1' -72'
|Фортуна (Ситтард)
|1:0
|Виллем II (Тилбург)
|20'
|05.03.2022
|1' -88'
|Виллем II (Тилбург)
|0:0
|Херенвен (Херенвен)
|26.02.2022
|1' -81'
|Гронинген (Гронинген)
|1:0
|Виллем II (Тилбург)
|19.02.2022
|1' -68'
|Виллем II (Тилбург)
|0:1
|Аякс (Амстердам)
|34'
|13.02.2022
|28' -90'
|Спарта (Роттердам)
|1:0
|Виллем II (Тилбург)
|06.02.2022
|85' -90'
|Виллем II (Тилбург)
|3:1
|РКС Ваалвейк (Ваалвейк)